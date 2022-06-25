نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده تحطم الأسعار عروض بنده الأسبوعية على الشاشات والأجهزة الكهربائية تصل ل 60% في المقال التالي
من خلال عروض بنده السعودية التي تقدمها الشركة بشكل مستمر يمكنك التسوق عبر فروعها بأسعار تتناسب مع مختلف الفئات، وذلك يرجع لكون شركة بنده تعد من أكثر الشركات التي تحرص على مساندة المواطن، وخاصة في ظل الارتفاع الرهيب في أسعار السلع الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن المحال التجارية التي تقدم أقوى الخصومات والتخفيضات، والتي على رأسها شركة بنده السعودية بالمملكة.
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عروض بنده على الشاشات
عروض مهمة جدا تقدمها شركة بنده السعودية للتجزئة وذلك من خلال أسواقها والمتاجر التي تعرض منتجات شركة بنده، وتصل نسبة الخصومات والتخفيضات في هذه العروض بداية من خصم 30 بالمائة إلى نسبة تصل إلي أكثر من 60 بالمائة، وهذه العروض تتنوع على كافة السلع والمنتجات المعروضة داخل فروع الشركة.
كما تستمر هذه العروض الكبرى التي تنظمها شركة أسواق بنده السعودية لأسواق تجارة التجزئة بشكل متكرر يتيح للعميل فرصة التسوق، لذا يتزايد الإقبال بشكل كبير على أسواق الشركة التي تتوزع على أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي تتميز بالجودة العالية وأسعار ممتازة على جميع المنتجات.
خصومات بنده الأسبوعية
- أقوى عروض وخصومات بنده السعودية على الشاشة 48 بوصة ماركة افترون FULL HD بسعر خاص 1599 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي.
خصومات حصرية من بنده السعودية على شاشة تلفزيون 55 بوصة ماركة افترون بسعر مذهل 2299 ريال سعودي بدلاً من 2799 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق بنده على شاشة SMART TV من ماركة افترون مقاس 40 بوصة فل إتش دي بسعر لا يقاوم 1099 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة بنده السعودية على شاشة سمارت 32 بوصة من ماركة نيكاي بسعر 899 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي.
عروض خاصة من بنده السعودية على شاشة 65 بوصة مع شاشة هدية سمارت بسعر 6999 ريال سعودي بدلاً من 13998 ريال سعودي.
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