شوف عروض بنده الأسبوعية على اللحوم والخضروات خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية

سوق بنده يكون من أكبر الأسواق القوية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يتوافر به كافة المنتجات والسلع التي تكون الغذائية مع الغير غذائية التي يحتاج لها ويرغب بها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن السوق استطاع توفير ومنح العديد من الأصناف بالجودة الرائعة والكبيرة إلى كافة المقيمين في السعودية إلى أن قام الهايبر بتوفير هذه المنتجات بسعر صغير يناسب كل مواطن داخل المملكة.

عروض بنده السعودية

يكون سوق بنده من الأسواق المتواجد بها أقوى الخصومات والعروض الكبيرة والرائعة، حيث يمكن توفير ومنح هذه العروض والخصومات سواء كانت بالشكل اليومي أو الأسبوعي.

كما أن شركة بنده قد استطاعت الاستحواذ والحصول على العديد من التوزيعات الرئيسية التي وصلت تقريبًا حوالي أربعة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة بنده لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلع غذائية وغير غذائية تقريبًا.

عروض بنده السعودية

مكعبات اللحم البقرية البرازيلية مقدار كيلو جرام يكون بسعر 25.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

الزيتون الأخضر الشرائح من النوع كوبوليفا مقدار 510 جرام سعره يكون 12.95 بدلًا من 21.50 ريال سعودي.

عدد 6 قطع من قودي لحم التونا نوعها تندرينا تكون بسعر 19.95 بدلًا من 35.70 ريال سعودي.

مناديل الوجه من النوع كلينكس الأصلي مقدار 6 * 84 منديل مع 25% خصم يكون بسعر 11.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده