الخلطة الجبارة بدون فرك تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة أصعب البقع في دقيقتين

البحث عن طرق من أجل التخلص من كل مشاكل طاسة القلي يكون من أكثر الأمور في الوقت الحالي، خاصة أنه مع كثر القلي يؤدي ذلك إلى خراب طاسة القلي وتكون معرضة للحرق في كل مرة يتم استخدامه لذلك وضحنا لكم مجموعة من الطرق المستخدمة من أجل تنظيف طاسة القلي في المنزل بكل سهولة.

أفضل طريقة لتنظيف طاسات القلي المحروقة

توجد مجموعة من الطرق المختلفة التي تستخدم في تنظيف طاسات القلي، كما أن الطريقة التي سوف توضحها تكون من الطرق البسيطة:

استخدام بيكربونات الصوديوم، حيث أن هذا المكون من المكونات السحرية المستخدمة في تنظيف طاسه القلي، كما أن هذا المكون يكون له قدرة كبير على التخلص من الدهون الصعبة و العنيدة الموجودة في طاسات القلي.

المكونات

نحتاج الى المكونات التالية:

حوالي ثلاثة معالق من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من الملح.

نضع كمية كبيرة من الماء الساخن.

طريقة استخدامها

وطريقة استخدامه هذه الوصفة في تنظيف طاسة القلي:

نحضر الطاسة المراد تنظيفها ونسخن بها كمية كبيرة من الماء.

نضع كمية البيكربونات الصوديوم المتوفرة لدينا في الطاسة.

ونقوم بترك المكونات في طاسة القلي.

فيما بعد يجب أن تقوم بترك الخليط لمدة تصل إلى عشرة دقائق.

الخطوة التالية نغسل الطاسة باستخدام السلك والصابون.

استخدام صودا الخبز ومعها ملح الليمون لتنظيف الطاسات

تعتبر هذه الطريقة من الطرق المميزة في التخلص من كل البقع الموجودة في طاسات القلي في المنزل بكل سهولة، كما أنه ما يميز هذه الطريقة أنها غير مكلفة على عكس المتوقع.

وطريقة استخدامها: