نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هواتف لولو ماركت الحصرية بداية من 22 يونيو إلى 5 يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هواتف لولو ماركت المذهلة وبشكل حصري بالمملكة على جميع أنواع الهواتف الحديثة، بأرخص الأسعار وتستمر حتى بداية الشهر القادم، ماركات عالمية وأحدث التقنيات، متاح خدمة التقسيط، العروض ليست على الهواتف فقط بل على كل مستلزمات وأكسسوارات الجوالات من شواحن وسمعات بلوتوث، وغيرها، حدد قائمة مشترياتك، وأختار الهاتف المناسب، سواء لك، أو لأحد أفراد أسرتك، كما يمكن تقديم الجوال كهدية رائعة.

عروض هواتف لولو ماركت

الآيفون والسامسونج أكثر الهواتف شيوعاً، فى الوطن العربي، سنبدأ الحديث عن عروض الآيفون من لولو هايبر ماركت، تلك النوعية من الجوالات تحتل قائمة الهواتف لما تقدمه من مواصفات وإمكانيات مذهلة، وبالأخص من حيث الآمان للمستخدم، مقارنة بأي هاتف آخر، لذا يفضل شريحة عريضة من المستخدمين شرائها.

يتوفر عرض على آيفون 13 و البرو والبرو ماكس ويختلف السعر حسب سعة الهاتف الداخلية ومنها:

آيفون 13 سعة الداخلية 128 جيجا بايت ب 3،299 ريال.

نسخة البرو سعة 128 جيجا بايت ب 4،149 ريال، و سعة 256 ب 4،599 ريال.

البرو ماكس سعة 128 جيجا بايت ب 4،649 ريال.

عروض هواتف سامسونج لولو ماركت

تتميز هواتف سامسونج بجودتها و الإمكانيات العالية مقارنة بالسعر، تصلح لأداء العديد من المهام في وقت واحد وممارسة الألعاب الثقيلة التى تحتاج إلى هواتف ذو كفاءة عالية، تتميز أيضا بجودة ووضوح الصورة، لمشاهدة مقاطع الفيديو وتصفح المواقع المختلفة قائمة أسعار هواتف سامسونج كالتالى:

هاتف جالكسي آيه 3 ب 349 ريال فقط سعة 32 جيجا بايت.

جالكسي آيه 13 السعة الداخلية 64 جيجا بايت ب 649 ريال.

جالكسي آيه 52 ب 1.099 ريال سعة 128 جيجا بايت.

جالكسي آيه 73 ب 17،99 ريال السعة الداخلية 128 جيجا بايت يدعم تقنية الجيل الخامس.

مواصفات هاتف سامسونج s22 الترا

هاتف جالاكسي اس 22 الترا المميز الذي يعتبر بديلا للنوت، من حيث التصميم الخارجي فهو يشبه النوت بشكل كبير مع حواف أنحف، ويأتى معه قلم لسهولة التعامل والكتابة، ومعالج رائع، وبطارية ضخمة تعمل لساعات طويلة وتدعم الشحن السريع، شاشة الجهاز قياس 6،8 بوصة، ويدعن نظام تشغيل اندرويد 12.

سعر الهاتف في أسواق لولو ماركت هو 5،499 ريال.