نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت الجديدة على السلع الغذائية والبقالة في المقال التالي

تحتوي عروض لولو ماركت الجديدة على تخفيضات متعددة على مختلف سلع البقالة والمنتجات الغذائية، فتستطيع شراء أنواع مختلفة من التوابل، المكسرات، البقوليات بأسعار زهيدة، أيضاً يمكنك شراء كافة احتياجات منزلك من المواد الغذائية المعلبة والطازجة، فلولو هايبر ماركت يعرض كافة احتياجات الأسرة من خلال عدة أقسام، ففي قسم الأسماك يوفر الهايبر أكثر من سبعين نوعاً من الأسماك الطازجة يومياً، كما يستورد الهايبر الخضراوات والفواكه من أكثر من عشر دول حول العالم. عروض لولو ماركت الهدى تمور خلاص الإحساء وزن 450 جرام سعر الكيس 5.95 ريال بدلاً من 9.35 ريال.

احصل على كيس من تمور الهدى تمور صقعي وزن كيلو جرام مقابل 32.95 ريال سعودي بدلا من 38.5 ريال.

اشتري عرجون تمر صفاوي وزن 400 جرام بسعر 12.95 ريال بدلا من 20.90 ريال. جاروتو شوكولاتة سائبة سعر الكيلو 26.90 ريال بدلا من 40.95 ريال.

كامارا توفي بنكهة الفاكهة سعر الكيلو 17.90 ريال بدلا من 22.95 ريال.

مليبون شيكولاتة بالحليب سعر الحبة 24.90 ريال بدلا من 29.95 ريال.

تمر صقعي وسط سعر الكيلو 25.90 ريال بدلا من 34.95 ريال. تمر مجدول جامبو سعر الكيلو 27.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال.

هارموني شوكولاتة متنوعة سعر الكيلو 27.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال. هايبر لولو اشتري هيرشيز كيسز شوكولاتة بالحليب مع اللوز وزن250 جرام بسعر 18.95 ريال فقط بدلاً من 27.45 ريال.

احصل على باطوق نوفا علك قرفة خالي من السكر 5 شرائح × 20 حبة مقابل 12.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال بخصم 6 ريالات. كوانتا دور شوكولاتة كريمية بالحليب مصغرة وزن 275 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 14.25 ريال سعودي.

احصل على كيلو من الكاجو المحمص بقشره بسعر 59.90 ريال للكيلو بدلاً من 76 ريال.

زبيب أسود سعر الكيلو داخل العرض 16.90 ريال بدلاً من 24.90 ريال.

احصل على كيلو من المكسرات المحمصة المشكلة مقابل 44.90 ريال بدلاً من 58.95 ريال. فستق أخضر سعر الكيلو 99.90 ريال بدلاً من 109.90 ريال.

مينوار أو الجميل كاجو مشويي وزن 500 جرام مقابل 24.90 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.

بسعر 44.90 ريال اشتري لوز محمص بالليمون أو الملح بدلاً من 49.90 ريال للكيلو. لولو ماركت كريم سيلك بلسم لتجديد الشعر متنوع بسعر 11.90 ريال بدلاً من 15.95 ريال للحبة. المراسيم معطر الجسم مع لمعة 250 مل متنوع سعر الحبة 14.90 ريال بدلاً من 20 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت الجديدة على السلع الغذائية والبقالة - ثقفني

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