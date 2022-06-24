شوف أقوى عروض الصيف من بنده مع عروض نصف السعر والعروض المجانية

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عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية تقدم أقوى عروض وتخفيضات الصيف على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها العديد والعديد من مستلزمات المنزل العصري المتنوعة والتي لا غنى عنها في كل بيت، حيث تتنوع عروض هذا الأسبوع بين عروض نصف السعر وعروض 1+1 وعروض 2+2، مع العلم أن جميع هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال فروع بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، والتي تسعى دائماً إلى اكتساب ثقة عملائها القيمين من خلال توفير أفضل العروض بأوفر الأسعار. أقوى عروض بنده هايبر بنده للصيف كريمة نوتيلا من البندق والكاكاو، حجم العبوة 750 جرام، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

صدور دجاج طرية مجمدة من ساديا، 1 كيلو بسعر 25.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

4 حبات طحين فاخر بر الأولي، 1 كيلو بسعر 9.50 ريال بدلاً من 15.80 ريال.

كريمة الطبخ المراعي 2 حبة وزن القطعة 500 جرام، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 33.00 ريال. عروض نص الثمن من بنده زبده غير مملحه لورباك 3 قطع × 100 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

2 كيس مياه برين 6 حبات × 1.5 لتر، بسعر 11.95 ريال بدلاً من 21.00 ريال.

3 حبات قودي متنوعه وزن الحبة 185 جرام، بسعر 14.85 ريال 25.50 ريال.

عرض خاص جبنة كريمة قابله للدهن المراعي 2 × 500 جرام، بسعر 23.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

زيت زيتون أوندوليفا، 500 جرام بسعر9.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

مناديل للوجه بنده إعاده تعبئه 200 منديل × 10 علب، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال. عروض حصرية للأعضاء من بنده شرائح شيدر جبن المراعي 400 جرام متنوعه 400 جرام، بسعر 13.95 ريال بدلا من 17.95 ريال.

شرائح جبنة برجر قليل الدسم نادك، وزن 400 جرام للحبة، بسعر 9.95 ريال بدلا من 19.95 ريال.

بطاطس لامب وسلون للقلي، 2.5 كيلو بسعر 19.95 ريال بدلاً من 26.00 ريال. عروض البقالة الأسبوعية من بنده بسكوت بالزبده دانيسا 750 جرام، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 38.50 ريال.

عصير الصافي 1.5 لتر متنوع، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 11.00 ريال.

آيس كريم باسكن روينز، 1 لتر متنوع بسعر 29.95 ريال بدلا من 45.95 ريال.

شراب شعير موسي متنوع 6 حبات × 330 مل، بسعر 25.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

علبة شوكولاتة مشكلة جواهر جالكسي، وزن العلبة 900 جرام، بسعر 59.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال.

كيس سكر الأسرة وزن 10 كيلو + 2 كيلو، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 38.25 ريال.

مربي بدون سكر سان دالفورمتنوعه، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض الصيف من بنده مع عروض نصف السعر والعروض المجانية - ثقفني

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