شوف أجهزة مستعملة وأثاث وأدوية لوجه الله بدون مقابل صدقة للمحتاجين

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عمر شويل - جدة أجهزة مستعملة وأثاث وأدوية لوجه الله بدون مقابل صدقة للمحتاجين، نستعرض معكم اليوم تقريرنا الأسبوعي حول أبرز عروض حراج لوجه الله، حيث توفرت للتنازل لوجه الله بمدينة جدة مجموعة أدوية تتضمن أقراص سيداكورون تركيز 200 مللي جرام، دايوسمايد تركيز 40 مللي جرام، توفاست تركيز 20 مللي جرام، بلافيكس تركيز 75 مللي جرام، بانتوزول تركيز 40 مللي جرام، ميرزاجن تركيز 30 مللي جرام، ايفارين تركيز 10 مللي جرام و أسبرين، جميع الأدوية السابقة موضحة بالصور وهي مجانية تماماً لمن يحتاجها صدقة لوجه الله.

أجهزة مستعملة للتنازل لوجه الله

تتوفر ضمن عروض حراج لوجه الله هذ الأسبوع غسالة صحون أريستون وكيل إبراهيم شاكر للتنازل بدون مقابل بمدينة الرياض، الغسالة بحالة ممتازة تحتاج إلى موتور فقط و قد تم عمل فحص لها يوم أواخر الشهر الماضي. كما توفرت للتنازل لوجه الله بمدينة جدة ثلاجة ال جي بحالة تبريد ممتازة، تتكون من 2 باب الباب العلوي الخاص بالفريزر به فريزر كبير و عدد 2 رف زجاجي في الباب، الباب السفلي به عدد 4 رف كبير بالإضافة إلى درج مساحة كبيرة وعدد 4 رف زجاجي في الباب.

اغراض للتبرع لوجه الله

وتوفر بمدينة جدة بوتاجاز نيكاي باللون الأبيض للتنازل لوجه الله بدون مقابل، وهو عبارة عن بوتاجاز أربعة شعلة مع مساند حديدية علوية و باب فرن زجاجي، عدد الشعلات التي تعمل 3 والبوتاجاز يحتاج إلى إصلاح بسيط. وتوفرت للتنازل لوجه الله بالمنطقة الشرقية مجموعة أدوية سكر تم صرفها ولم يتم تناولها مطلقاً، وتتضمن أقراص فيروجلويين ب 12 عدد 2 عبوة، انكرسينك 25/30 مللي جرام عدد 2 عبوة، جليم 3 مللي جرام عدد 2 عبوة، زيجدو اكس ار 5/1000 مللي جرام عدد 2 عبوة للتنازل بدون مقابل صدقة للمحتاجين..

أثاث لوجه الله بدون مقابل

وتوفر بمدينة جيزان غرفه نوم بدون السرير للتنازل لوجه الله تعالى، وهي تتضمن تسريحة كبيرة بها مرأة زجاجية مزيج بين اللون البني والذهبي كبيرة الحجم مع نقشات كلاسيكية، بها عدد 4 درج و 2 دلفة للتخزين، عدد 2 كومودينو كبير الحجم مع 2 درج للتخزين لكل كومودينو باللون البني مع الذهبي، بالإضافة إلى دولاب كبير جدا به أربعة أبواب مساحة لا تقل عن ثلاث أمتار عدد 4 أماكن للتخزين بالإضافة إلى أدراج سفلية. كل الأغراض السابقة متوفرة مجاناً لوجه الله.

وتضمنت آخر عروض حراج لوجه الله في تقريرنا اليوم غرفة نوم باللون البني بحالة ممتازة، الغرفة متوفرة بمدينة حائل وهي للتنازل لوجه الله بدون أي مقابل، تتكون الغرفة من سرير كبير مع مسند ظهر بالإضافة إلى تسريحة بها رف رخامي مميز ومرآة مع عدد 6 درج للتخزين، إلى جانب دولاب كبير به عدد 3 أرفف للتخزين ويحتوي كذلك على أدراج سفلية كما هو موضح بالصور. الغرفة للتبرع لوجه الله بدون مقابل وليست للبيع.