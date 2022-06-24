نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت الجوالات ومواصفات هاتف OPPO Reno 7 pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت الجوالات ، هذا الأسبوع من مجلة عروض Lulu Market مخصص لصفقات الهواتف، إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد، هذا الوقت المناسب للقيام بذلك، حدد المواصفات التى ترغب في الحصول عليها في هاتفك الجديد و السعر، وتصفح العروض واختار منها مايناسبك، سنستعرض في هذا التقرير بعض أسعار الجوالات التى تشملها التخفيضات وسنسلط الضوء على مواصفات وسعر هاتف OPPO Reno 7 pro بالتفصيل.

عروض لولو ماركت الجوالات

اوبو من أفضل الهواتف الحديثة منذ ظهورها في عالم التقنية وهى تنافس وبقوة مع أكبر الشركات، تقدم دائما الأفضل من حيث الأداء والكاميرا المذهلة، هاتف اوبو رينو 7 برو ذو مواصفات وإمكانيات مبهرة وسعر مناسب، الهاتف مناسب جداً لعشاق التصوير، يطلق عليه خبير التصوير الاحترافي.

مواصفات هاتف OPPO Reno 7 pro

هاتف أنيق ذو تصميم جذاب يدعم أحدث أنظمة تشغيل أندرويد 11، أداء الهاتف قوي مع معالج ثماني النواة، من نوع Mediatek Dimensity 1200 max يمنح الجهاز قدره مذهلة على أداء العديد من المهام في وقت واحد دون أن يواجه أي مشاكل تقنية، يزيد من قوته رام 12 جيجا.

شاشة اوبو رينو 7 برو كبيرة الحجم، بقياس 6،55 إنش ذو إضاءة قوية وواضحة، لمشاهدة رائعة لأدق التفصيل، تدعم حماية كورنينج الغوريلا، يملك الهاتف كاميرا احترافيه مبهرة الخلفية 3 كاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية 13، والأخيره 2 ميجا بكسل، أما الفيديو بجود 4 k، والأمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

يدعم وجود بطارية ضخمة تتناسب مع قوة الهاتف سعة 4500 مللي أمبير تتحمل ساعات طويلة من العمل الشاق، وتدعم الشحن السريع 65 وات، يدعم العديد من المستشعارات مثل البصمة والتسارع والقرب وغيرها، يوجد عزل للضوضاء، لكن من أحد عيوب الجهاز أنه لايدعم منفذ للسماعات الخارجية.

سعر اوبو رينو 7 برو لولو ماركت

الهاتف متاح في أسواق لولو ماركت نسخة 256 جيجا بايت ب 2،799 ريال مع الجهاز هدية air pods، ويتوافر بأكثر من لون.