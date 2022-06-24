شوف عروض لولو للعطلة خصومات كبيرة على السلع المختلفة

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اشتري جميع مقاضيك اليومية والأسبوعية من عروض لولو هايبر ماركت المخصصة للعطلة، حيث يقدم هايبر لولو في مجلة عروضه الجديدة مجموعة متنوعة ومختلفة من التخفيضات على السلع الغذائية والتموينية، فضلاً عن متطلبات المنزل المختلفة كما يعرض الهايبر منتجات شركة أنتكس المتخصصة في انتاج منتجات الصيف المخصصة للسبحاة ولوازمها أيضاً، حيث تتضمن العروض العوامات وأحواض السباحة البلاستيكية وسترات النجاة وغيرها. عروض لولو لوتس بيسكوف زبدة بسكويت قابلة للدهن وزن نصف كيلو جرام مقابل 23.95 ريال بدلاً من 27.25 ريال.

احصل على عبوة فيريرو رافايلو وزن 230 جرام مقابل 22.95 ريال بدلاً من 29.5 ريال.

شوكولاتة جالكسي جواهر وزن 900 جرام بسعر 62.95 ريال بدلاً من 74.95 ريال.

كوبيكو قهوة بنية 10 × 25 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال. ليندت ليندور شوكولاتة بالحليب وزن 200 جرام احصل عليها بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.75 ريال. هايبر لولو عطر الرجال دافيدوف هوت ووتر عبوة 110 مل بسعر 125 ريال بدلاً من 175 ريال بخصم نقدي 50 ريال.

احصل على عبوة من عطر جاغوار كلاسيك جولد 100 مل مقابل 89 ريال بدلاً من 150 ريال بخصم نقدي 61 ريال.

اشتري عبوة عطر جاغوار نيو بلو 100 مل مقابل 89 ريال بدلاً من 140 ريال، ووفر مبلغ 51 ريال سعودي. عطر بيورتي روج امبار للرجا زجاجة 100 مل احصل عليها مقابل 79 ريال بدلاً من 135 ريال.

وفر 75 ريال سعودي عند اقتناء عطر بيورتي ليدر للرجال المعروض مقابل 75 ريال بدلاً من 150 ريال.

فيراري بلاك عطر للرجال عبوة 125 مل بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 155 ريال بخصم نقدي 46 ريال.

بيورتي مياس ميس عطر نسائي 100 مل مقابل 59 ريال للعبوة بدلاً من 140 ريال. عروض لولو هايبر ماركت انتكس سترة مخصصة للسباحة باللون الأصفر سعر الواحدة 16 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال بخصم نقدي 4 ريالات.

احصل على انتكس مضخة يدوية سريعة مقابل 14 ريال بدلاً من 17 ريال ووفر 3 ريال.

اشتري عوامة أنتكس للسباحة على شكل اطار سيارة مقابل 14.5 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال.

بسعر 169 ريال سعودي فقط يمكنك شراء مجموعة حوض سباحة أنتكس بدلاً من 199 ريال، وتوفير 30 ريال سعودي الحوض يصلح للكبار والصغار. احصل على حوض سباحة انتكس بهيكل مقابل مبلغ 299 ريال سعودي فقط بدلاً من 359 ريال بخصم نقدي قدره ستين ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو للعطلة خصومات كبيرة على السلع المختلفة - ثقفني

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