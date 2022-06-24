شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 65% تسوق بسرعة قبل يوليو 2022

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عروض بنده الأسبوعية احصل من عروض بنده السعودية على أقوى الخصومات الحصرية التي يتم طرحها في جميع فروع بنده السعودية، حيث تقدم الشركة هذه الخصومات بشكل مستمر مع اختلاف نسب الخصم، ولعل هذا يرجع إلى الإقبال على سلع معينة مثل المواد الغذائية والأجهزة التي يحتاجها المنزل، وهذا ما يجعلنا نرى أقوى الخصومات عليهم مقارنة بغيرها من السلع والمنتجات، ويرجع هذا لحرص الشركة على التسهيل على العملاء من خلال توفير السلع التي يحتاجونها بأسعار مناسبة.
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عروض بنده السعودية
تعد شركة أسواق التجزئة المعروفة باسم بنده الرائدة في هذا المجال مقارنة بغيرها من مختلف المحال التجارية، وهي من أوائل الشركات التجارية بالمملكة العربية السعودية التي يتم تصنيفها على أنها من أقوى الأسواق التجارية ومتاجر الهايبر ماركت بمنطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية بشكل خاص.
ويعمل تحت اسم علامة بنده السعودية التجارية أكثر من 200 من الأسواق الكبيرة التي تشمل كل أنواع السلع، وذلك بالإضافة إلى متاجر السوبر ماركت داخل أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا بالإضافة إلى الكثير من الأسواق في مختلف دول العالم التي تنتشر بها بشكل ملحوظ ضمن توسعات الشركة التي سعت لها منذ النشأة.
تنزيلات بنده السعودية
- عروض بنده الحصرية على شاشة تلفزيون ماركة توشيبا LED مقاس الشاشة 50 بوصة بسعر 3239 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة بنده على شاشة 32 بوصة LED من توشيبا بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1099 ريال سعودي.
- خصومات هايبر بنده السعودية على شاشة تلفزيون من توشيبا 39 بوصة بسعر مذهل 1859 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق بنده السعودية على شاشة سمارت 32 بوصة من نوع نيكاي بسعر 899 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق بنده على شاشة نيكاي 42 بوصة بسعر 1249 ريال سعودي بدلاً من 1349 ريال سعودي.
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