افضل ادعية ليوم عرفة مكتوبة 2022 / 1443 في وقفة عيد الأضحى

ادعية ليوم عرفة مكتوبة 2022 / 1443 بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك والذي يسبقه يوم وقفة عرفة، فنجد ن اهتمام كبير من الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي للتعرف على أفضل أدعية يوم وقفة عرفة مكتوبة، حيث إنه هناك الكثير من الأدعية الهامة المفضلة في هذا اليوم الفضيل والتي يكون لها فضل عظيم في التقرب من الله سبحانه وتعالى، فنجد أن الدعاء يوم عرفة يمتلك فضل كبير، ويمكن معرفة متى موعد إجازة عيد الأضحى للموظفين في السعودية 2022 في القطاع الحكومي والخاص اعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أفضل الأدعية المستحبة في يوم وقفة عرفة هذا العام 1443.

أدعية ليوم عرفة مكتوبة 2022 / 1443

يستقبل المسلمين في شتى أنحاء العالم يوم عرفة بالكثير من الاستعداد، لكونه من أهم الأيام التي يسعى المسلمين إلى استغلالها بشكل كبير، من المقرر أن يكون يوم وقفة عرفة هذا العام في يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1443، والذي يحل هذا العام في يوم الثامن من شهر يوليو 2022 بالتاريخ الميلادي، ومن أفضل الأدعية المستحبة في يوم وقفة عرفة ما يلي.

اللهم إنِّي أسألك من الخير كلِّه عاجله، وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله، وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا”.

“اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وضَلَع الدَّين”.

“اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك”

أفضل أدعية مستحبة في يوم عرفة

وهناك مجموعة من الأدعية التي يُستحب أن يدعو بها الإنسان في يوم عرفة، حيث نجد أن الدعاء في يوم عرفة من أعظم العبادات التي قد يؤديها المسلم في هذا اليوم، وذلك بالإضافة إلى ثواب الصيام في هذا اليوم، فنجد أن الدعاء في هذا اليوم له الكثير من الأجر والثواب من الله تعالى، لذلك كان حَريًا بكلِّ مسلم ومسلمة اغتنام يوم عرفة والمداومة في هذا اليوم على الدعاء والذكر الحسن، وعلى العبادات من صلاة وصيام وتلاوة وغيرها، وإليكم أفضل الأدعية المستحبة في يوم وقفة عرفة من كل عام مع اقتراب بداية شهر ذي الحجة هذا العام.