نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت السعودية في إحتفالية العطلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم أجدد عروض لولو هايبر ماركت السعودية في إحتفالية العطلة تحت شعار أسعار استثنائية للأجازة التي تستحقها حيث أعلنت سلسلة الأسواق الأشهر في المملكة العربية السعودية، والمفضلة لدى معظم السعوديين عن تخفيضات كبيرة على منتجات متنوعة في بعض فروعها بالمملكة من الحلويات والمكسرات والتمور، ومنتجات العناية بالجلد، والشعر، ومنتجات العناية بالرجال، ومنتجات العناية بالنساء، والعطور، وألعاب الماء للأطفال.
تعرف على عروض لولو السعودية في إحتفالية العطلة
تصل التنزيلات في احتفالية العطلة إلى 25 ريال سعودي على المنتج الواحد مما يمكن المستهلك السعودي من توفير مايقارب 100 ريال في جولة الشراء في المرة الواحدة، ونستعرض معكم أسعار بعض هذه المنتجات المميزة في تلك الإحتفالية لمساعدة المستهلك السعودي على تحقيق أكبر قدر من التوفير في الوقت، والمجهود، والأموال.
أجدد عروض لولو هايبر ماركت السعودية على المكسرات
شملت أيضاً الإحتفالية تنزيلات كبيرة على أنواع مختلفة من المكسرات مثل عرض على الكاجو المحمص بقشره بسعر 59.90 بدلاً من 76 ريال للكيلو، وزبيب أسود بسعر 16.90 بدلاً من 24.90 ريال للكيلو، وفسدق أخضر بدون قشر بسعر 99.90 بدلاً من 109.90 ريال للكيلو.
الفروع المتاح بها عروض لول هايبر ماركت في إحتفالية العطلة
هذه العروض المذكورة متاحة في فروع الخبر، وفروع الدمام، والجبيل، والإحساء في الفترة من 23 يونيو 2022 إلى 2 يوليو 2022 ميلادياً مع وجود عرض توصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر، وعرض كاش باك بقيمة 30 ريال سعودي باستخدام الكود CB30 للمشتريات بقيمة 199 ريال أو أكثر.
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