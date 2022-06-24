شوف عروض اكسترا الكبرى الإسبوعية خصم نصف السعر على الأجهزة الكهربائية و الشاشات

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى الإسبوعية خصم نصف السعر على الأجهزة الكهربائية و الشاشات، تتوفر مجموعة من التخفيضات الرائعة هلة ماكينة صنع القهوة، طباخة الأرز، مواقد كهربائية و شاشات تلفزيون، يتوفر ال جي فرن كهربائي 4 مواقد سيراميك أسود و 1 منطقة تسخين بسعر 4499 ريال بدلاً من 6799 ريال خصم 34%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 215 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى الإسبوعية.

عروض اكسترا الكبرى الإسبوعية لشهر يونيو

يتوفر مابي موقد كهرباء 4 عيون حلزوني أسود/ستانلس ستيل بسعر 4199 ريال بدلاً من 5499 ريال خصم 24%، ضمن عروض اكسترا الكبرى الإسبوعية لشهر يونيو ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى لاجيرمانيا موقد غاز حجم 90*60 سم 5 عيون أمان كامل ستيل بسعر 3999 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى

يتوفر فيليبس ماكينة صنع القهوة سعة 0.6 لتر 750 وات باللون الأسود بسعر 129 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 35%، ضمن حرق أسعار اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 7 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو فيليبس ماكينة صنع القهوة سعة 1.2 لتر خاصية توزيع وتعزيز النكهة ستيل بسعر 179 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 9 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأدوات المنزلية اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عروض اكسترا الإسبوعية مولينكس طباخ الأرز ايزي كوك سعة 1.8 لتر 700 وات فضي/ أسود بسعر 219 ريال بدلاً من 269 ريال خصم 19%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر بلاك أند ديكر طباخة أرز بسعر 179 ريال بدلاً من 209 ريال خصم 14%، ضمن عروض الأدوات المنزلية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 8 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر هومز تلفزيون 65 بوصة سمارت تي في فائق الوضوح بسعر 2099 ريال بدلاً من 3599 ريال خصم 42%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 101 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض حرق أسعار اكسترا الكبرى سوني تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح بسعر 3999 ريال بدلاً من 4699 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات شهر يونيو نصف الثمن

يتوفر ال جي تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 6699 ريال بدلاً من 13999 ريال خصم 52%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 321 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر شارب تلفزيون 70 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 3399 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 43%، ضمن خصم نصف السعر اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 163 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى الإسبوعية لشهر يونيو.