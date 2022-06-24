نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية الأسبوعية بمناسبة عيد الأضحى تصل إلى 50% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، يعتبر هايبر العثيم من أكبر السلاسل القوية للغاية الذي يقوم بمنح الكثير من العروض الجبارة والهائلة جدا وبالإضافة إلى ذلك الخصومات القوية التي يتم تواجدها بطريقة مستمرة طوال السنة سواء كانت من المنتجات الغذائية أو الغير الغذائية، ومن أمثلتها جميع الاجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية وأيضاً الخضروات والمجمدات والمثير من السلع الأخرى التي توجد في هذا الهايبر، ويعد من الأسواق الشهير للغاية.
عروض العثيم السعودية
يوجد الكثير من العروض والخصومات الهائلة والرائعة في هايبر بنده المتواجد في المملكة العربية السعودية وأيضاً جمهورية مصر العربية لذلك يعد من أكبر وأقوى الأسواق الموجودة حاليا ويكون معروف بشكل كبير بسبب العروض التي يمنحها هذا الهايبر مثل الخصومات على الأصناف والأقسام لكي يتوافر جميع المتطلبات والاحتياجات ومن أبرزها القسم الخاص بالحيوانات الأليفة ومنتجات الأطفال والمأكولات والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية وبالإضافة إلى ذلك مع الكثير من المنتجات الأخري التي يحتاج gها الفرد في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات العثيم اليوم
- أرز صن فيلدج كالروز مقدار 5 كيلو جرام يكون بسعر 23.95 بدلًا من 31.25 ريال سعودي.
- 400 جرام من البازلاء الخضراء اللاتينا المجمدة يكون بسعر 3.50 بدلًا من 5.50 ريال سعودي.
- اثنان حبة من التونة فيكتو خفيف الساندوتش مقدار 185 جرام يكون بسعر 8.50 بدلًا من 13 ريال سعودي.
- 3 حبات من التونة جنتل بزيت دوار الشمس مقدار 95 جرام تكون بسعر 8.95 بدلًا من 12.75 ريال سعودي.
- البطاطس الرفيعة من النوع تاتسو مقدار 2500 جرام تكون بسعر 17.95 بدلًا من 22.50 ريال سعودي.
- عسل بورام اكاسيا مقدار 500 جرام تكون بسعر 22.50 بدلًا من 37.25 ريال سعودي.
- 380 جرام من الحليب المحلي نوعه فيكتو يكون بسعر 4.75 ريال سعودي.
- الملوخية المجمدة من النوع داري مقدار 400 جرام تكون بسعر 3.50 بدلًا من 4.75 ريال سعودي.
- الذرة الحلوة المجمدة من النع داري مقدار 400 جرام تكون بسعر 3.50 بدلًا من 4.50 ريال سعودي.
- 400 جرام من مفروم الغنم السعودية يكون بسعر 2.95 ريال سعودي.
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