نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات هايبر لولو في المقال التالي

يقدم هايبر لولو أقوى الخصومات والعروض الحصرية على العديد من السلع المختلفة التي تلبي جميع احتياجاتك بداية من مستلزمات العناية بالبشرة حتى الأدوات المنزلية حيث يتواجد في هايبر لولو جميع أنواع الأطعمة مثل اللحوم الحمراء الطازجة والأسماك البحرية المتنوعة كما يتواجد جميع أنواع الأطعمة المعلبة والأطعمة الجافة بجودة عالية وأسعار مناسبة كما يمكنك اقتناء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأسعار منافسة كل هذا وأكثر تجدونه في العروض الأسبوعية من لولو ماركت. خصومات لولو احصل على سامسونج جالكسي أية 73 128 جيجا الجيل الخامس ورام 8 بشاشة 6.7 بوصة بسعر 1799 ريال سعودي بدلامن 1899 ريال سعودي.

كما بإمكانك إقتناء سامسونج جالكسي أية 53 / 128 جيجا الجيل الخامس بسعر 1499 ريال سعودي بدلا من 1599 ريال سعودي. تبضع سامسونج جالكسي أية 22 / 64 جيجا وبرام 4 جيجا الجيل الخامس بسعر 679 ريال سعودي بدلا من 775 ريال سعودي.

كما بإستطاعتك الحصول على سامسونج جالكسي أية 13 / 64 جيجا / 8 جيجا بسعر 649 ريال سعودي.

إقتني أبل أيفون برو ماكس 256 جيجا بسعر 4949 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال سعودي. عروض هايبر لولو إشتري موتورولا موتو جي 52 /128 جيجا الجيل الرابع سعر 749 ريال سعودي بدلا من 999 ريال سعودي.

كما بإمكانك الحصول على أنكر ساوند كور سماعات أذن لاسلكية بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 499 ريال سعودي.

احصل أيضا على أبل ماك بوك ام 1 الذهب بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 4769 ريال سعودي. تسوق تي بي لينك راوتر جوال محمول الجيل الرابع بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

بإستطاعتك أيضا إقتناء جوال الكاتيل 16 جيجا بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي.

تبضع نوكيا موبايل 128 جيجا بايت بسعر 659 ريال سعودي. تخفيضات لولو اشتري نوكيا موبايل 21 جي 4 جيجا بايت و 64 جيجا بايت ازرق بسعر 569 ريال سعودي.

نوكيا موبايل سي ثلاثين سته واربعين جيجا بايت بسعر 499 ريال سعودي.

احصل على هواوي نوفا y70 /4 جيجابايت 128 جيجا بايت بسعر 729 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على تكنو سبارك 8 برو /128 جيجا بسعر 699 ريال سعودي.

تكنو سبارك 8 /64 جيجا بسعر 469 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات هايبر لولو - ثقفني

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