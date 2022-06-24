نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الموفرة أقوى العروض بأقل الأسعار othaim mall offers في المقال التالي

عروض العثيم الجديدة لهذا الأسبوع تحت شعار حنا الأوفر تقدم أسواق عبد الله العثيم باقة جديدة من التخفيضات، تتنوع المنتجات المعروضة والسلع الغذائية والمنظفات وغيرها، كما يعرض المول مجموعة خصومات كبيرة على مستلزمات المنزل ولوازم الطهي من أواني مختلفة ومعدات الشوي، أيضاً توجد تخفيضات العثيم على مقاضي البقالة من الزيوت، الأرز البسمتي، أنواع كثيرة من الخضراوات والفواكه المجمدة وكذلك اللحوم والدواجن ومتطلبات العناية بالشعر والبشرة للكبار والأطفال. عروض العثيم احصل على كرسي مصنوع من البلاستيك مرتفع مقابل 24.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال.

وفر مع العثيم واشتري كرسي رحلات قابل للطي بسعر 99 ريال بدلاً من 139 ريال للحبة.

بسعر 99 ريال فقط يمكنك شراء كرسي رحلات مع حامل بدلاً من 135 ريال. شواية قمرا فورية سعر الحبة 19.95 ريال بدلا من 34.95 ريال.

مضخة سفاري إلكترونية مقابل 22.95 ريال بدلا من 36.95 ريال للحبة.

فحم جمر للشواء وزن 4 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال للكيس. أسواق العثيم شامبو هيربال زيت الأرغان عبوة 400 مل مقابل 13.95 ريال بدلا من 22.95 ريال.

احصل على عبوة من شامبو بانتين 400 مل بسعر 10.95 ريال بدلا من 20.95 ريال. منعم أقمشة داوني نسيم الوادي عبوة 3 لتر بسعر 18.95 ريال بدلا من 29.95 ريال.

معطر جو فبريز 300 مل سعر الحبة 11.95 ريال بدلا من 19.75 ريال.

حفائظ بامبرز كبير جدا عبوة تحتوي 56 حبة مقابل 62.95 ريال بدلا من 98.75 ريال. تخفيضات العثيم احصل على كيس من أرز الطائي مزة بسمتي وزن 10 كيلو جرام مقابل 49.95 ريال بدلاً من 83 ريال.

اشتري أرز تاج محل بسمتي بنجابي وزن 5 كيلو جرام مقابل 36.95 ريال بدلاً من 45.95 ريال.

كيس أرز أبو كاس كلاسيك وزن خمسة كيلو مقابل 49.95 ريال بدلاً من 63.5 ريال. مكرونة الوفرة احصل منها على ثلاث حبات بسعر 4.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال.

اشتري ثلاث حبات من دقيق البيكر لجميع الاستعمالات وزن الحبة كيلو جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 16.5 ريال.

أرز تيجان مزة بسمتي هندي وزن عشرة كيلو بسعر 57.95 ريال بدلاً من 72.95 ريال. عرض على قهوة كيف المسافر العربي هيل 10 × 30 جرام بسعر 45.95 ريال بدلاً من 60.19 ريال.

احصل على شاي الكابوس أكياس عبوة تحتوي على مائة كيس بسعر 11.95 ريال بدلاً من 13.80 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم الموفرة أقوى العروض بأقل الأسعار othaim mall offers - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الموفرة أقوى العروض بأقل الأسعار othaim mall offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.