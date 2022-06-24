نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مميزة آخر الأسبوع في أسواق العثيم السعودية على جميع المنتجات في المقال التالي

بمناسبة إقتراب عيد الأضحى المبارك تهنئ أسواق عبد الله العثيم جميع عملائها داخل المملكة العربية السعودية وتقدم لهم أجود أنواع اللحوم الطازجة وكل ماتحتاجه الأسرة السعودية من سلع غذائية عالية الجودة وذلك بخصومات وتخفيضات كبيرة في جميع فروع أسواق العثيم في المملكة. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية متوفر لحم عجل بلدي بدون عظم طازج بوزن كيلو جرام.

يوجد لحم حاشي بدون عظم طازج بوزن كيلو جرام.

متاح لحم حاشي بالعظم طازج بوزن كيلو جرام.

متوفر قطع دجاج من الوطنية مشكلة طازج بوزن 900 جرام.

خصم على أمريكانا زنجر فيليه الدجاج بوزن كيلو جرام.

تخفيض كبير على أمريكانا كرات لحم بقري بوزن كيلو جرام.

متوفر رويال مسحب الدجاج متنوع وعادي أو حار بوزن 750 جرام.

يوجد أمريكانا بسلة خضراء أو بسلة وجزر أو خضار مشكل بوزن 450 جرام.

متوفر عسل الشفاء طبيعي بوزن 500 جرام.

يوجد السنبلة ناجت الدجاج بوزن 400 جرام.

خصم على شبيهة جبن داري موزاريلا بلوك بوزن 2.300 جرام.

متوفر صدور دجاج من دو طرية بوزن كيلو جرام.

يوجد حليب أنكور بودر بوزن 2500 جرام.

متاح سمن مازولا نباتي بوزن 2 كيلو جرام.

متواجد تونة هناء خفيف بوزن 185 جرام عدد 3 قطع.

متوفر طماطم هناء مقشرة بوزن 400 جرام عدد 4 قطع.

تخفيض كبير على كاتشب طماطم هاينز بوزن 1.35 جرام.

خصم على شبيهة جبن البقرة الضاحكة كريمي عدد 2 قطعة بوزن 500 جرام.

يوجد مربى بوني مامان بطعم الفراولة بوزن 370 جرام.

تخفيض على مرقة ماجي دجاج 24 قطعة بوزن 20 جرام.

متوفر كريمة نادك للطبخ بوزن 500 جرام.

متاح زبدة نادك غير مملحة بوزن 500 جرام.

متوفر حليب نستلة مكثف محلى بوزن 450 جرام.

متواجد قهوة نسكافيه ريد مق زجاج بوزن 200 جرام.

يوجد لبنة نادك فاخرة كامل الدسم بوزن 700 جرام.

متوفر نكتار نادك مانجو وفواكه بوزن 1.5 لتر.

متواجد أرز جرين فارمز كرتل بسمتي أبيض بوزن 5 كيلو جرام.

متاح حليب السعودية كامل الدسم عدد 12 عبوة بوزن لتر واحد للعبوة.

متوفر شاي ربيع أخضر كيس عدد 100 كيس.

يوجد فول سوداني بست مالح عدد 24 قطعة بوزن 11 جرام للقطعة. عمر شويل - جدة عروض مميزة آخر الأسبوع في أسواق العثيم السعودية على جميع المنتجات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مميزة آخر الأسبوع في أسواق العثيم السعودية على جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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