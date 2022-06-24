شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصوم 60% خلال طوال الشهر لا تدع الفرصة تفوتك

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة مستمرة في تقديم وعرض أكبر الخصومات والعروض القوية التي تتوافر عن طريق شركة اكسترا وتتميز اكسترا بها، وكذلك فإن تلك الشركة استطاعت تقديم وإعطاء الخصومات الكبيرة والرائعة بالسعر القليل الذي يناسب كل فرد مقيم في السعودية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعد من ضمن الشركات المتخصصة في بيع كل الكهربائيات بالتجزئة مع الأجهزة والأدوات المنزلية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات المتخصصة في بيع كل الإلكترونيات المتواجدة في هذه الشركة بالسعر الصغير الذي يتوافق مع كل مواطن بالمملكة العربية السعودية حتى يحصل ويستحوذ كل فرد في المملكة العربية السعودية على كافة ما يحتاجونه ويطلبونه سواء كان ذلك من الأجهزة المنزلية والإلكترونية والكهربائية أيضًا، وكذلك فإن شركة اكسترا تعد من من ضمن الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول للأسواق المالية والمركزية بالمملكة.

عروض اكسترا السعودية

محضرة الطعام مع آلة الخفق برأسي الخفق المعدنين بالأزرار التلقائية التي تعمل باللمسة الواحدة تكون بسعر 759 بدلًا من 1399 ريال سعودي. القلاية الهوائية من النوع فيليبس حجم xxl سعة الطهي 1.4 كيلو جرام سهلة التنظيف سعرها يكون 809 بدلًا من 1299 ريال سعودي. الخلاط من النوع فيليبس مع محرك قوته 700 واط به 5 خيارات للخلط المسبقة وحماية المحرك من الإحماء سعرها يكون 169 بدلًا من 249 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الشهرية

الخلاط المحول باليد من النوع فيليبس قوة 800 واط مع التحرير بالزر الواحد يكون بسعر 359 بدلًا من 449 ريال سعودي. القلاية الهوائية من النوع فيليبس مع تقنية Rapid Air مع قلي الدهون بنسبة أقل تصل حوالي 90 بالمائة سهلة الاستعمال والتنظيف سعرها يكون 269 بدلًا من 449 ريال سعودي. الخلاط من النوع فيليبس مع نظام ProBlend الفريد سهل في التنظيف مع الإناء الزجاجي بالحجم الكبير يكون بسعر 169 بدلًا من 249 ريال سعودي.

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