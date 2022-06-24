شوف عروض العثيم الأسبوعية 40% علي تشكيلة متنوعة من السلع المعروضة

عروض العثيم الأسبوعية، شركة أسواق العثيم تكون من ضمن الشركات المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية بالمقر الرئيسي الخاص بها، كما أنه في تلك المدة يعمل السوق بجمهورية مصر العربية وأيضًا المملكة العربية السعودية، وكذلك تكون الأنشطة الأساسية الخاصة بالسوق هو أن يتم بيع كل السلع الغذائية والغير غذائية بالجملة ومراكز التسوق ومحلات البقالة أيضًا، كما أن شركة العثيم من إحدى الشركات المستمرة التي قدمت العروض والخصومات الكبيرة والقوية.

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عروض العثيم الأسبوعية

هايبر العثيم يقوم بتوفير وتقديم العديد من الخصومات والعروض بالشكل المستمر إلى كل عملاء الهايبر سواء كان في جمهورية مصر العربية أو بالمملكة العربية السعودية، كما أن السوق لديه أكثر من مائة ثلاثة وثمانون فرع في المملكة العربية السعودية منها الركن والسوبر ماركت والهايبر ماركت، وكذلك فإن الهايبر لديه أكثر من واحد وثلاثون فرع يتم تواجدهم بكافة جهات جمهورية مصر العربية، حيث أن هدف السوق هو أن تتم الاستفادة من نموذج المتجر بالسعر القليل في السوق بالمملكة بالمحلات التجارية الصغيرة.

عروض العثيم المملكة العربية السعودية

سعر الكيلو جرام من السبع بهارات المشكلة تكون 32.95 ريال سعودي. الزبدة الغير مملح من النوع ماريتا تكون بسعر 10.50 ريال سعودي. حمص الكسيح بالطحينة مقدار كيلو جرام يكون بسعر 16.95 ريال سعودي. 1500 مل من عصير الصافي بالمانجو يكون بسعر 8.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من الفلفل الأسود المطحون يكون 36.95 ريال سعودي. 1 لتر من عصير المراعي بالرمان يكون بسعر 12.95 ريال سعودي. 3 * 180 جرام من اللبنة نوعها الصافي تكون بسعر 11.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم الشهرية