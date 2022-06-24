نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 60% علي تشكيلة متنوعة من السلع المعروضة في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية، يبحث العديد من المواطنين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية على أكبر وأقوى الخصومات المذهلة التي يتم تقديمها من خلال سوق العثيم بالمملكة العربية السعودية، وهذا بسبب أنهم يعلمون أن كل العروض والخصومات المتواجدة في الهايبر تكون متميزة للغاية، كما يتوافر الكثير من العروض والخصومات في الهايبر أما أن تكون بالصورة اليومية أو الأسبوعية حتى يتم جذب الكثير من الزبائن، حيث يمكن توفير هذه العروض والخصومات على كل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية مع السلع الغذائية والغير غذائية وكافة ما يتم تواجده في الهايبر.
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عروض العثيم الأسبوعية
سوق العثيم يكون من إحدى الأسواق المساهمة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الهايبر من ضمن أقوى السلاسل الكبيرة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، وكذلك يتوافر السوق في ترتيبه الذي يكون رقمه اثنان في السوق المالي والتجاري والمركزية أيضًا بناحية المبيعات، أيضًا يكون الهايبر في ذلك الترتيب بعد هايبر بنده الذي يكون تابعًا لمجموعة صافولا، كما أن مجلة فوربس الشهيرة تم تصنيفها بعام 2016 على أنه من أكبر وأقوى الأسواق في المملكة العربية السعودية.
عروض العثيم المملكة العربية
- فطيرة الشاي عدد 5 + 1 يكون سعرها 5.75 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الحلاوة السادة نوعها الجميل تكون 9.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من الزيتون أكوراسا الأسود يكون بسعر 21.80 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم اليوم
- شبيهة الجبن من النوع هنغاري مقدار كيلو جرام يكون بسعر 13.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الزيتون اكوارسا الأخضر المحشي يكون بسعر 14.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من الهيل الزيداني يكون بسعر 59.95 ريال سعودي.
- 180 جرام من اللبنة فرست تشويز للحبة تكون بسعر 3.95 ريال سعودي.
خصومات العثيم الشهرية
- مقدار كيلوغرام من الكوسة الخضراء يكون سعرها 4.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من الخوخ السكري يكون 9.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الطرشي المشكل المصري يكون 4.95 ريال سعودي.
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