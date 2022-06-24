شوف عروض اكسترا الأسبوعية أقوى الخصومات خلال هذا الشهر لا تدع الفرصة تفوتك

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات التي توفرها الشركة بسعر مناسب ومتوافق مع كل فرد في المملكة العربية السعودية إلى أن ينال ويستحوذ كل شخص بالمملكة العربية السعودية على كل ما يحتاجه ويرغب به أما أن يكون من الأجهزة المنزلية والكهربائية وأيضًا الإلكترونية، كما أن شركة اكسترا تكون من إحدى الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المركزي والمالي في المملكة.

عروض اكسترا الأسبوعية اقوى الخصومات والتخفيضات بالمملكة تسوق الان

عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من أكبر الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في التقديم والعرض لأقوى الخصومات الكبيرة مع أروع العروض المذهلة للغاية التي توفرها الشركة وتتميز بها.

وأيضًا فإن شركة اكسترا قد قدمت أكبر وأروع الخصومات بسعر مناسب ومتوافق مع كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الشركة تكون من الشركات التي تختص لبيع كافة الكهربائيات عن طريق التجزئة معها الأجهزة والأدوات المنزلية.

عروض اكسترا السعودية

الشاحن اللاسلكي من النوع هواوي باللون الأسود يكون بسعر 251 بدلًا من 279 ريال سعودي. الساعة الذكية من النوع أبل من الجيل السادس تدعم جي بي إس مع خاصية الإتصال 40 مللي باللون الأحمر مع السوار باللون الأحمر تكون بسعر 1259 بدلًا من 2299 ريال سعودي. المكيف الجداري من النوع كلاس برو 21000 وحدة إنفيرتر الحار والبارد يكون بسعر 2519 بدلًا من 3699 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا اليوم

هاتف المحمول من النوع هونر إكس 8 سعة 128 جيجابايت 4 جي رام يكون بسعر 854 بدلًا من 949 ريال سعودي. المكيف الجداري من النوع كلاس برو 17500 وحدة إنفيرتر الحار والبارد يكون بسعر 1979 بدلًا من 3199 ريال سعودي. المكيف الشباك من النوع إل جي فريش 18500 وحدة الحار والبارد يكون بسعر 1679 بدلًا من 1999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الشهرية