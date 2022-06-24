نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بخصم يصل إلى 50% أقوى عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم عملاء بندة ماركت Panda market الكرام العديد من الخصومات الحصرية المميزة على أسعار جميع أنواع المنتجات الغذائية وغيرها من سلع هامة لكل منزل وربة أسرة، وغيرهم من خصومات مميزة على منتجات أخرى، وسوف نوفيكم تفاصيل كل هذه العروض خلال عروض بنده الأسبوعية في هذه المقالة بموقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية

توفر مجموعة بنده Panda store بكل الفروع خصومات خاصة على أسعار: أرجل الدجاج من التنمية، وتوفير آخر منهم على أسعار الدجاج الطازج من التنمية نظيف الأمعاء، وخصومات أخرى منهم على أسعار البرجر البقري البرازيلي، وغيرهم من خصومات مميزة أخرى على أسعار النقانق البقري البرازيلي، بالإضافة إلى وجود خصومات حصرية أخرى على أسعار الكفتة البقري البرازيلي، ومكعبات اللحم البقري البرازيلي، وعلى سعر المفروم البقري البرازيلي.

خصومات اليوم بفروع بندة السعودية

توجد أيضاً بفروع بندة السعودية خصومات خاصة على أسعار: لحم التونة اليوناني الخفيف، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار ورق العنب من قودي Goody، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار الطماطم الكاتشب من هاينز العبوة الضاغطة، وخصم آخر منهم على سعر ملح الطعام من ريسا والهيل الأخضر من زينا.

عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda big offers

توجد بفروع بنده ماركت في المملكة العربية السعودية عدة خصومات مميزة على أسعار: نقانق الدجاج من سيارا Sayara، وخصومات أخرى منهم على أسعار شرائح فيليه الدجاج البروستيد من رينغنس ساديا، وتنزيل على سعر بطاطس القلي من كريس كانس، وتويسترز لامب ويستون، كما بالفروع عروض أخرى على أسعار شبيهة القشطة من بوك Puck، وخصم آخر منهم على سعر الشراب المجفف من تانك Tank.

تنزيلات اليوم من بندة ماركت Panda market

توجد بفروع بندة السعودية خصومات أخرى إستكمالا لعروض بندة لهذا الأسبوع: توجد عروض مميزة أخرى بفروع بندة السعودية Panda على أسعار: صلصة البرجر من قودي، وتنزيل آخر منهم على سعر الفول المدمس من بندة Panda، وغيرهم من خصومات على أسعار الفول المدمس من بندة، وتنزيل آخر منهم على سعر طحينة بندة.