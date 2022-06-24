شوف أجدد عروض العطلة من لولو هايبر بأسعار عملاقة لا تفوتها LULU

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توفر لولو هايبر لكل عملائها فرصة كبرة بمناسبة العطلة على مختلف المنتجات التي تقدمها في متاجرها. حيث تقدم في هذه المناسبة مجموعة من السلع مثل المكسرات الرائعة مثل الكاجو المحمص واللوز المحمص وكذلك الزبيب والتوابل مثل الهيل. كما توفر متاجر لولو شوكولاتة نوتيلا وكذلك شوكولاتة جالاكسي لكل عشاقها للاستمتاع بهم في العطلة. كما توفر الكثير من مستحضرات التجميل والبرفان كل ذلك تحت شعار لولو وهو أسعار استثنائية للإجازة التي تستحقها لا تفوت العرض. أحدث عروض لولو هايبر تحت شعار احتفالية العطلة نوتيلا شوكولاتة بالبندق قابلة للدهن يوزن 750 جم بالإضافة إلى 75 جم، بسعر 26.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال سعودي.

ماي فينيست كاجو محمص، بوزن 450 جم، بسعر 22.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال سعودي. احصل على خصم 19.95 ريال من لولو هايبر على صابون امبريال، بوزن 175 جم * 5 واحصل على الأخرى مجاني. بسعر 13.90 ريال بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

وفر 18 ريال على جالكسي شوكولاتة جواهر، بوزن 650 جم، بسعر 38.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال سعودي. أقوى خصومات لولو على المستحضرات خصم 4.05 ريال على كريم سيلك بلسم لتجديد الشعر 180/280 مل متنوع، للحبة بسعر 11.90 ريال بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

احصل على خصم 14.05 ريال على جلو اند لفلي غسول الوجه، بسعة 150 جم، بسعر 16.90 ريال بدلاً من 30.95 ريال سعودي.

اشتري ليسترين غسول الفم، سعة الزجاجة 250 مل، متوفر بأنواع متعددة، بسعر 14.90 ريال بدلاً من 22.50 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر على المكسرات والتوابل والتمر خصم 3.40 ريال على تمور خلاص الإحساء من الهدي، بوزن 450 جم، بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9.35 ريال سعودي.

عرجون تمر صعقي، بوزن 400 جم، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال سعودي. وفر 14.05 ريال على جاروتو شوكولاتة سائبة، للكيلو بسعر، 26.90 ريال بدلاً من 40.95 ريال سعودي.

اشتري ميلبون شوكولاتة بالحليب برالين متنوعة، للكيلو بسعر 24.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

اشتري كيلو من تمر مجدول جامبو للكيلو، بسعر 27.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال سعودي، ووفر 9 ريال. احصل على خصم 16.10 ريال على كاجو محمص بقشرة، للكيلو بسعر 59.90 ريال بدلاً من 76 ريال سعودي.

اشتري هيل صغير، للكيو بسعر 99.90 ريال بدلاً من 180 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أجدد عروض العطلة من لولو هايبر بأسعار عملاقة لا تفوتها LULU - ثقفني

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