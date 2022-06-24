شوف تقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا بدون فوائد من نون السعودية وخصم 9%

تقدم شركة نون السعودية العديد من العروض على الجوالات، حيث يستطيع أي عميل الحصول على تقسيط ايفون 13 برو ماكس بدون فوائد مع خصم يصل إلى 9% على الجوال، وتعتبر جوالات ايفون من أكثر الهواتف الذكية انتشارا في المملكة العربية السعودية والدول العربية، ويعتبرها المواطن العربي من أهم مظاهر التحضر ومواكبة العصر، وأثبتت هواتف ايفون من شركة آبل الأمريكية جدارة كبيرة جدًا في منطقة الخليج منذ طرحها بالأسواق، كما حققت أرباح خيالية، وترجع هذه الشهرة إلى دقة تصنيعها وشياكة تصميمها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخبار، على طريقة تقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا من شركة نون السعودية.

تقسيط ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا من شركة نون

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا وقيمة القسط الشهري من شركة نون السعودية وخصم الذاكرة الداخلية وهى كما يلي:-

سعر iPhone 13 Pro Max من شركة نون السعودية قبل الخصم 7699 ريال سعودي، سعر الهاتف بعد الخصم 6999 ريال سعودي والمبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة.

من قبل الخصم 7699 ريال سعودي، سعر الهاتف بعد الخصم 6999 ريال سعودي والمبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة. تبلغ سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للجوال 1 تيرا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت.

قيمة الخصم على الجوال 700 ريال سعودي، ونسبة الخصم 9%.

قيمة القسط الشهري على الهاتف تبدأ من 584 ريال سعودي شهريًا.

التوصيل المجاني للمنتج خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 4 يوليو 2022.

يجب الحصول على منتج بقيمة 1000 ريال من شركة نون حتى تظهر لك رسالة الأهلية.

مواصفات iPhone 13 Pro Max من شركة نون 1 تيرا

سوف نقدم لكم مواصفات هاتف ايفون 13 برو ماكس 1 تيرا من شركة نون نسخة المملكة العربية السعودية وهى كما يأتي:-

يبلغ وزن الجوال 240 جرام، كما تبلغ أبعاده 160.8×78.1×7.7 ملم. يدعم الجوال تركيب 2 شريحة اتصال، الشريحة الأولى من نوع Nano SIM، والثانية إلكترونية من نوع eSIM. الجوال يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس وجميع الشبكات الأخرى. الهاتف يأتي مقاوم للغبار والماء حتى 6 متر تحت الماء بمقياس IP68. شاشة ايفون 13 برو ماكس من نوع Super Retina XDR OLED. تبلغ مساحة الشاشة 6.7 بوصة، كما تبلغ دقتها 2778×1284 بكسل. يحتوي الجوال على معالج قوي من نوع A15 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو، كما يحتوي على معالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core. تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية للجوال 1 تيرا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت. يحتوي الهاتف على أربعة كاميرات خلفية تبلغ دقة الكاميرا الأساسية 12 ميجا بكسل. يحتوي الجوال على كاميرا أمامية مزدوجة تبلغ دقة الأولى 12 ميجا بكسل.

طريقة التواصل مع شركة نون السعودية

هناك طريقتان يمكننا من خلالهم التواصل مع شركة نون السعودية وهما كما يلي:-