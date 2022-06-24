شوف تخفيضات .. تخفيضات عروض العثيم السعودية اليوم في جميع الفروع Othaim Offers على جميع المنتجات

يقدم هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية العديد من العروض على مختلف المنتجات الموجودة في جميع فروع هايبر العثيم، فهناك عروض على الأجهزة الكهربائية وعروض على المنتجات الغذائية وعروض على منتجات العناية بالبشرة ومنتجات النظافة، ويقوم العثيم بعمل تلك العروض في الأيام الحالية والقادمة من اجل التوفير لكل ربة منزل ولذلك سنعرض لكي أهم تلك العروض والتخفيضات من خلال موقعنا .. تابعونا.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

يقوم هايبر العثيم بتقديم عروض على جميع المنظفات فمن تلك العروض عرض على اريال داوني للغسالات الاوتوماتيك ٢,٥ كجم، وهناك عرض على وزن ٤ كجم من نفس النوع وهناك عرض على اريال برائحة اللافندر المدهشة من داوني ٣٠٠ مل، وهناك عرض على فينيش بودر ليمون وهناك عرض على اريال جل لافندر ايضا بحجم ٢,5 كجم، وهناك تخفيضات وعروض على جميع منتجات اريال ودوني وبرسيل جل بمختلف الأحجام والروائح، وهناك عروض على فينيش كلاسيك ١٣ قرص وعلى داوني ضد البكتريا وعلى اريال مسحوق يدوي يحجم ١ كجم.

عروض العثيم لمنتجات العناية بالشعر

يقدم ماركت العثيم في المملكة العربية السعودية العديد من العروض المميزة على منتجات العناية بالشعر من كريمات وشامبو وغيرها، فهناك عروض على حمام كريم من صن سيرا بجوز الهند وبابايا وحجمه ٥٠٠ مل، وهناك عروض على بلسم ايفا هير كلينيك جولد ارجان بحجن ٢٣٠مل، وهناك عرض على كريم داكس شاين زيتي ٩٩جم، وهناك عروض على جميع المنتجات الأخرى ومن ضمنها البلسم والسيروم والكثير من المنتجات الأخرى.

العروض الخاصة من العثيم بالسعودية