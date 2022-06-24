نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات .. تخفيضات عروض العثيم السعودية اليوم في جميع الفروع Othaim Offers على جميع المنتجات في المقال التالي
يقدم هايبر العثيم في المملكة العربية السعودية العديد من العروض على مختلف المنتجات الموجودة في جميع فروع هايبر العثيم، فهناك عروض على الأجهزة الكهربائية وعروض على المنتجات الغذائية وعروض على منتجات العناية بالبشرة ومنتجات النظافة، ويقوم العثيم بعمل تلك العروض في الأيام الحالية والقادمة من اجل التوفير لكل ربة منزل ولذلك سنعرض لكي أهم تلك العروض والتخفيضات من خلال موقعنا .. تابعونا.
عروض العثيم في المملكة العربية السعودية
يقوم هايبر العثيم بتقديم عروض على جميع المنظفات فمن تلك العروض عرض على اريال داوني للغسالات الاوتوماتيك ٢,٥ كجم، وهناك عرض على وزن ٤ كجم من نفس النوع وهناك عرض على اريال برائحة اللافندر المدهشة من داوني ٣٠٠ مل، وهناك عرض على فينيش بودر ليمون وهناك عرض على اريال جل لافندر ايضا بحجم ٢,5 كجم، وهناك تخفيضات وعروض على جميع منتجات اريال ودوني وبرسيل جل بمختلف الأحجام والروائح، وهناك عروض على فينيش كلاسيك ١٣ قرص وعلى داوني ضد البكتريا وعلى اريال مسحوق يدوي يحجم ١ كجم.
عروض العثيم لمنتجات العناية بالشعر
يقدم ماركت العثيم في المملكة العربية السعودية العديد من العروض المميزة على منتجات العناية بالشعر من كريمات وشامبو وغيرها، فهناك عروض على حمام كريم من صن سيرا بجوز الهند وبابايا وحجمه ٥٠٠ مل، وهناك عروض على بلسم ايفا هير كلينيك جولد ارجان بحجن ٢٣٠مل، وهناك عرض على كريم داكس شاين زيتي ٩٩جم، وهناك عروض على جميع المنتجات الأخرى ومن ضمنها البلسم والسيروم والكثير من المنتجات الأخرى.
العروض الخاصة من العثيم بالسعودية
- هناك عرض على معجون طماطم السعودية 8*135 جرام ويأتي بسعر 14,95 ريال سعودي.
- هناك عرض على أرز الوليمة بسمتي ١٠ كيلو ويأتي يسعر 89,95 ريال سعودي.
- هناك عرض على سمن فارم ٨٠٠ جرام ويأتي بسعر 51,95 ريال سعودي.
- هناك عرض على شامبو صانسيلك قوة ولمعان بحجم ٧٠٠ مل ويأتي بسعر 29,50 ريال سعودي.
- هناك عرض على دجاج دو مجمد ويأتي بسعر 201 ريال سعودي.
- هناك عرض على شوكولاتة نوتيلا برطمان بحجم ٨٢٥ جرام وتأتي بسعر 36,95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات .. تخفيضات عروض العثيم السعودية اليوم في جميع الفروع Othaim Offers على جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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