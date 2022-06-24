نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم خصم يصل ل 60% ولمدة 4 أيام أقوى الخصومات على المنتجات الغذائية في المقال التالي
تتوالى عروض العثيم السعودية في تقديم تخفيضات مذهلة في جميع فروع أسواق العثيم، وذلك حتى تتمكن من تلبية احتياجات العملاء الذين يترددون على أسواق عبدالله العثيم، وهذا ما نجحت في تقديمه الشركة منذ نشأتها لتصل إلى تحقيق أكبر نسب مبيعات بشكل سنوي، ومن خلال موقعنا نحرص على تقديم أقوى التخفيضات المعروضة في فروع أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية.
عروض العثيم اليوم
يوجد في أسواق العثيم ومتاجر السوبر ماركت التابعة لهذه الأسواق المميزة أفضل أنواع الأغذية والمأكولات والمشروبات، كما تعطي أسواق العثيم أهمية خاصة لكافة المنتجات الغذائية، وتحرص على جودة كل أنواع الأغذية وتتعامل أسواق العثيم مع أفضل جهات موردة السلع مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.
ولقد أصبح باستطاعة كل مواطن سعودي الحصول على كل أنواع الأجهزة الكهربائية التي يحتاجها كل منزل حديث، والميزة الكبرى لأسواق العثيم بالسعودية أنها تعرض في أسواقها ومتاجرها منتجات من الأجهزة الكهربائية، وهذه الأجهزة يتم تصنيعها من أشهر الماركات والأنواع العالمية والأسماء التجارية الكبيرة المعروفة بجودة منتجاتها، وهذا ما جعل الإقبال على شراء منتجات شركة العثيم يتزايد بشكل مستمر.
تخفيضات مجلة العثيم السعودية
- مع تخفيضات العثيم السعودية اشتري 390 جرام من الفول المدمس من نوع الكسيح مكون من عدد 4 حبات يكون بسعر 7.95 ريال سعودي بدلًا من 15 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق العثيم حمص بالطحينة من نوع الكسيح مقدار العبوة 4 * 135 جرام يكون بسعر مذهل 8.95 ريال سعودي بدلًا من 16.5 ريال سعودي.
- احصل من ماركت العثيم السعودي عدد 2 حبة من السردين نوع ريم مقدار العبوة 125 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي بدلًا من 7.90 ريال سعودي.
- خصومات أسواق العثيم على الذرة الأمريكانا الحلوة الكاملة مقدار العبوة 400 جرام بسعر 2.25 ريال سعودي بدلًا من 3.96 ريال سعودي
تنزيلات أسواق العثيم السعودي على الحليب البودر من النوع هالي مقدار العبوة 1800 جرام بسعر 45.95 ريال سعودي بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
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