في دقائق طريقة تنظيف الكرشة في الخلاط أو الكبة والردة طريقه سهله جدا

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الكرشة هي أكلة شعبية قد يفضلها الكثير من الناس، ويتم تناولها بأكثر من شكل وطريقة، ولكنها تعتبر من أكثر الاكلات التي يصعب على كل النساء تنظيفها فهي تحتاج إلى مجهود كبير وايضًا تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تنظيفها بالشكل المطلوب، ولكن الآن يمكن التخلص من مشكلة التنظيف بكل سهولة من خلال اتباع طريقة بسيطة وهي تنظيف الكرشة من خلال وضعها في الخلاط تابعوا معنا السطور القادمة للتعرف على طريقة الاستخدام.
طريقة تنظيف الكرشة في دقائق
لابد من تنظيف الكرشة بشكل جيد حتى تتخلص من أي فضلات أو اوساخ قد تكون عالقة بها او حتى يتم التخلص مو اي رائحة كريهة توجد بها، وهذه الطريقة يمكن من خلالها تحقيق ذلك من خلال اتباع الآتي:
- يتم إحضار وعاء كبير. ويتم وضع به كمية كبيرة من المياه المضاف اليها الملح، وربع كوب من الخل، ورشة بيكربونات الصوديوم.
- تقلب كل المكونات مع بعض حتى تختلط ثم يتم رفع المكونات على النار حتى يتم الغليان، ثم يتم وضع الكرشة بعد ذلك وتركها لمدة ربع ساعة.
- بعد الانتهاء ارفعي الكرشة من الوعاء ثم يتم وضعها في الكبة ووضع ملعقتين من الملح، ثم تشغيل الكبة على سرعة بطيئة.
اتركيها تعمل، ثم ارفعي الكرشة وسوف تلاحظين أنها قد تخلصت من كل الأوساخ التي تتواجد بها.
- حيث أنه لا بد أن تنقعي الكرشة مرة أخرى بعد الانتهاء من التنظيف في وعاء به ملح وخل وليمون.
ويتم فرك الكرشة بها مرة أخرى ونترك لمدة نصف ساعة وذلك بغرض التخلص من أي رائحة توجد بها.
- كما أنه يتم بعد ذلك تقطيع الكرشة ويتم تجهيزها بالشكل المناسب ومن ثم طهيها.
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