ضعيها في الأركان.. بودرة سحرية للتخلص من النمل والحشرات الزاحفة نهائيا في دقائق بدون مبيدات حشرية

مع حلول فصل الصيف يكثر تواجد الحشرات الطائرة من الذباب والناموس التي تؤدي إلى كثرة الإزعاج لدى الكثير من ربات المنازل، ونجد أيضا تكثر الصراصير في فصل الصيف لأنها تخرج من البلوعات بكميات كبيرة كذلك نجد النمل يكثر تواجده ويلتف حول بقايا الأطعمة لتخزينها لموسم الشتاء، كذلك تخرج حشرات الفراش والبق والتي تكون من أخطر أنواع الحشرات وذلك لأنها تعيش على مص دم الإنسان كذلك يمكن القضاء على تلك الحشرات من بودرة طبيعية أي مكونة من مكونات طبيعية وسوف نوضح مكونات عمل البودرة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل البودرة الطبيعية للتخلص من الحشرات

نجد عندما نقوم بعمل البودرة تحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل حيث تعمل تلك البودرة على التخلص من الحشرات وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل البودرة من خلال النقاط التالية..

قرفة.

ورق غار مطحون.

شطة.

فلفل أسود.

طريقة تحضير البودرة الطبيعية

تحضر البودرة الطبيعية بخطوات بسيطة وسهلة يمكن للجميع عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به القرفة، وورق الغار، الشطة، الفلفل الأسود ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم برش البودرة الطبيعية في جميع إنحاء المنزل وأماكن تمركز الحشرات والبق والصراصير.

تستطيع تلك البودرة الطبيعية القضاء على جميع الحشرات المنزلية.

وصفة الخل للقضاء على الحشرات

تعد تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية التي لها القدرة القضاء على الحشرات المنزلية وسوف نوضح خطوات تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

خل.

كلور.

ماء.

ديتول.

ملح.

طريقة التحضير: