نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سحرية لانسداد الحوض ضعيها فقط 3 دقائق وقولي وداعا لمشاكل الصرف بدون سباك في المقال التالي
تعاني الكثير من السيدات من انسداد البلوعة الخاصة بالحوض وذلك بسبب نزول بقايا الطعام به مما أدى عدم جريان في البلوعة وفيضان المياه وتساقطها على أرضيات المطبخ وحدوث التلوث مما يؤدي ذلك إلى انزعاج ربات المنازل كثيرا من هذا الأمر ولذلك بعد البحث توصلنا إلى ملعقة سحرية تعمل على تنظيف البلوعة من الانسداد وتعمل على تسليكها وهي ملعقة بكينج بودر وسوف نتعرف الآن على طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة البكينج بودر
أن هذه الوصفة تكون رائعة في التخلص من انسداد البلوعة والمساعدة على التخلص من بقايا الطعام داخل البلوعة وذوبانها وسوف نتعرف على كيفية تحضيرها خلال الأسطر القادمة.
المكونات:
- كيس بكينج بودر.
- سائل تنظيف الإطباق.
- نصف كوب خل.
- لتر ماء ساخن.
طريقة استخدامها:
- نقوم بتفريغ كيس البكينج بودر على فتحة البلوعة.
- نضع عليها سائل تنظيف الأطباق.
- نضع الخل.
- نحضر الماء الساخن عليهم وسوف نلاحظ الفوران ونجد بأن البلوعة قد تم تسليكها بنجاح.
استخدامات البيكنج بودر الأخرى
- نجد أن للبكينج بودر استخدامات كثيرة ومتعددة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- يستخدم في عمل الحلويات فهو يساعد على انتفاخها وارتفاعها وهشه الطعم.
- يعمل على تفتيح البشرة كثيرا ويعمل على توحيد لونها.
- كما أنه يخلصنا من أثار الحبوب الموجودة ويقوم بتنظيف البشرة كثيرا.
- يستخدم في التنظيف لشدة تفاعله وقوته يعمل على إزالة البقع والملوثات الموجودة على الأرضيات.
- كما أنه يستخدم في تنظيف الدهون المتراكمة على اسطح البوتاجاز.
- بالإضافة إلى ذلك فإنه له فاعليه كبيرة على الشعر فيستخدم في ماسكات للشعر ويساعد على لمعانة وتقويته.
- كما أنه يستخدم في عمل الأطعمة مثل الكفتة والطعمية فهو يعمل يساعد على انتفاخهم وجعلهم هش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة سحرية لانسداد الحوض ضعيها فقط 3 دقائق وقولي وداعا لمشاكل الصرف بدون سباك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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