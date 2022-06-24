ملعقة سحرية لانسداد الحوض ضعيها فقط 3 دقائق وقولي وداعا لمشاكل الصرف بدون سباك

تعاني الكثير من السيدات من انسداد البلوعة الخاصة بالحوض وذلك بسبب نزول بقايا الطعام به مما أدى عدم جريان في البلوعة وفيضان المياه وتساقطها على أرضيات المطبخ وحدوث التلوث مما يؤدي ذلك إلى انزعاج ربات المنازل كثيرا من هذا الأمر ولذلك بعد البحث توصلنا إلى ملعقة سحرية تعمل على تنظيف البلوعة من الانسداد وتعمل على تسليكها وهي ملعقة بكينج بودر وسوف نتعرف الآن على طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة البكينج بودر

أن هذه الوصفة تكون رائعة في التخلص من انسداد البلوعة والمساعدة على التخلص من بقايا الطعام داخل البلوعة وذوبانها وسوف نتعرف على كيفية تحضيرها خلال الأسطر القادمة.

المكونات:

كيس بكينج بودر.

سائل تنظيف الإطباق.

نصف كوب خل.

لتر ماء ساخن.

طريقة استخدامها:

نقوم بتفريغ كيس البكينج بودر على فتحة البلوعة.

نضع عليها سائل تنظيف الأطباق.

نضع الخل.

نحضر الماء الساخن عليهم وسوف نلاحظ الفوران ونجد بأن البلوعة قد تم تسليكها بنجاح.

استخدامات البيكنج بودر الأخرى