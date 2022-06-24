طريقة جديدة لصنع ماسك مقشر للجلد الميت للقدمين واقدام مثل الاطفال في ساعتين

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مشكلة تراكم الجلد الميت وجفافه في القدمين تسبب الكثير من الإزعاج والإحراج للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة وقد تزداد هذه المشكلة خاصة في أشهر الشتاء.
وأيضا عن الوقوف على القدمين لفترة طويلة وارتداء أحذية غير مناسبة وجوارب ضيقة مما يسبب أيضا جفاف وتراكم الجلد الميت على القدمين، كما يسبب نقص الفيتامينات في الجسم إلى جفاف وتراكم الجلد الميت.
تعلمي صنع مسكات لتقشير الجلد الميت بالكعبين
وكذلك مرض السكري والأكزيما والصدفية وقد يسبب لهم الجلد الميت ألم في القدمين، ولذلك يبحث الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة عن طرق طبيعية لإزالة الجلد الميت وعمل مسكات لتقشير الكعبين والقدمين.
مكونات تحضير ماسك لتقشير الكعبين والقدمين باستخدام زيت الزيتون:
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 4 ملاعق كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.
- 2 قطرة من زيت الليمون العطري.
طريقة تحضير ماسك باستخدام زيت الزيتون:
- نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه زيت الزيتون والملح وعسل النحل.
- ثم نضيف زيت الليمون العطري ونمزجهم جيدا
- ثم نقوم بوضع الوصفة على القدمين والكعبين وندلك القدمين والكعبين جيدا بالوصفة.
- بعد ذلك نترك الوصفة على القدمين والكعبين لمدة عشر دقائق ثم نقوم بغسلها بالماء الدافئ.
مكونات تحضير ماسك باستخدام الخميرة الفورية:
- 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.
- 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- 4 ملاعق كبيرة من الملح الخشن.
- ماء ساخن لنقع القدمين.
طريقة تحضير ماسك باستخدام الخميرة الفورية:
- في وعاء عميق نضيف الخميرة الفورية والفازلين الطبي ونمزجهم جيدا.
- ثم نضيف إليهم عصير الليمون ونقوم بمزجهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.
- نقوم بدهن القدمين وأماكن التشققات في الكعب جيدا ونقوم بلف القدمين بكيس بلاستيكي.
- نترك القدم ملفوفة لمدة عشرون دقيقة ثم نقوم بإحضار طبق بلاستيكي كبير وعميق نضيف فيه ماء ساخن.
- ثم نضيف فيه الملح الخشن ونقوم بنقع القدمين فيه ونقوم بإزالة الجلد الميت بواسطة الحجر الخشن.
- ثم نقوم بتنشيف القدمين وندهنها بكريم مرطب مخصص للقدمين.
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