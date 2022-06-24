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فكرة سحرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ ، يعد الثوم من أهم الأعشاب والنباتات التي تمتع بالكثير من الفوائد الطبيعية المتميزة والهامة للغاية في معالجة الكثير من الأمراض الخطيرة والمزمنة والبسيطة ومن أهمها أمراض تصلب الشرايين وداء السكري والكوليسترول وكذلك ضغط الدم، كما يحفز مناعة الجسم ويحمي الجسم من خطر الإصابة بأنواع السرطانات والفائدة الصحية كما أن الثوم يتم استخدامه في الكثير من الأطعمة والعديد من الأطباق يتم إضافتها مهروس أو مجفف أو فصوص، وفي الكثير من الأحيان تواجه بعض السيدات مشكلة عدم لقدرة على تقشير الثوم، ويبحثون دائمًا عن أسهل الطرق المتبعة لتقشير الثوم مع المحافظة على الفوائد الغذائية له. فكرة سحرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ السكين: يتم القيام ينزع قشرة الثوم الخارجية، ويتم تقطيع مجموعة من فصوص الثوم التي يتم استخدامها، ومن ثم يتم الضغط على فصوص الثوم باستخدام السكين بالعرض حتى يتم نزع القشرة بسهولة.

الماء المغلي: يتم وضع فصوص الثوم بإناء من الماء الملي ويترك لمدة لا تزيد عن دقيقة، ويتم إزالة فصوص الثوم من الماء وتقشر بكل سهولة بأطراف الأصابع وسوف تتم بكل سهولة ويسر.

الماء البارد يتم وضع الثوم بماء شديد البرودة بإناء صغير من ثم توضع فصوص الثوم بالماء البارد ويترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ومن ثم يتم تقشير الثوم بكل سهولة.

أكياس النايلون: يتم وضع كمية فصوص الثوم التي يتم استخدامها بكيس بلاستيك ويربط بطريقة محكمة ويتم فرك فصوص الثوم بشكل مستمر من خلال استخدام اليدين حتى أن يتم إزالة القشور عليها.

وعاء زجاجي: هذه الطريقة تشبه ماكينات تقشير الثوم وتكون عبارة عن إناء بحجم متوسط وله غطاء وبداخله مسنات خشنة ويتم القيام بوضع رأس الثوم بها وترج لعدة مرات بشكل قوي وسوف يتم فصل القشور عن الثوم بكل سهولة وعند القيام برج الوعاء لعدة مرات. أهم فوائد الثوم الثوم يساعد بدرجة كبيرة في خفض معدلات ضغط الدم وخصوصًا لكل من يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

له القدرة في تقوية جهاز المناعة ويعالج الكثير من الأمراض الخطيرة ويحمي الجسم من انتشار الخلايا السرطانية. عمر شويل - جدة فكرة سحرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتى لو عندك 20 كيلو هتقشريهم في ثوانى لازم تجربيها - ثقفني

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