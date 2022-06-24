لو جالك ضيف فجاة.. ملعقة جهنمية لفك اللحوم والفراخ المجمدة هترجع طازجة حتى لو ليها سنين مجمدة

لو جالك ضيف فجاة.. ملعقة جهنمية لفك اللحوم والفراخ ، تعاني فئة كبيرة من السيدات من مشكلة فك اللحوم والدواجن التي تكون بحاجة لوقت طويل حتى أن يتم إذابة الثلج بشكل سريع وبالأخص عند مجيء الضيوف بشكل مفاجئ، فمن المؤكد أن ذلك الموقف قد حدث مع العديد من ربات البيوت ويضطرون لوضع اللحوم على النار بشكل مباشر وذلك يكون أمر خطأ ويسبب فساد للحوم ويسهل لتكون البكتيريا والجراثيم بها، ونجدهم دائمين البحث من قبل ربات البيوت التي ترغب في طهي طعام سريع ولا تحتاج للانتظار لوقت طويل، حيث أن تناول اللحم ويقومون باستخدام الكثير من الأطعمة بأصناف متنوعة، كما انها تتميز باحتوائه عنصر الكالسيوم والزنك والعديد والفيتامينات وعدد كبير من المعادن المختلفة والتي يستفيد منها الجسم.

لو جالك ضيف فجاة.. ملعقة جهنمية لفك اللحوم والفراخ

في البداية يتم استخراج اللحوم والدواجن المجمدين بداخل الفريزر ويتم وضعها بداخل الثلاجة على الأقل لمدة بوم كامل حتى يتم إذابة الثلج من على اللحوم.

يتم التخلص نهائيًا من بواقي الجليد التي تتراكم على اللحوم، وبهذا تكون اللحوم صالحة لإتمام عملية الطهي بسلسة.

وصفة فك الدجاج واللحوم

يجب عليك إحضار جميع الأدوات اللازمة لفك اللحوم والدواجن المجمدة والتي تتمثل في الآتي:ـ

المكونات:ـ

ملح.

خل أبيض.

ليمون.

خطوات العمل: