سر رهيب لشعر كالحرير افردي شعرك المجعد بالكوكاكولا فقط بكل سهولة من اول استعمال جربيها فورا لازم الكل يعرفها

سر رهيب لشعر كالحرير افردي شعرك المجعد ، في الفترة الأخيرة أصبحنا نسمع عن العديد من الوصفات المتخصصة في فرد الشعر مع اختلاف وجهات النظر والآراء ما بين المؤيد لها وبين المعارض، ولكن هل جربت يومًا ما الكوكولا للشعر، حيث أنها تعد من أفضل الطرق الفعالة للغاية للشعر المجعد والخشن، للتخلص من الهيشان ويكون من السهل تمشي، فقد يندهش البعض لذلك ولكننا جربنا في السابق الكثير من الاستخدامات الخاصة بالكوكولا سواء للتنظيف أو صنع وصفات طبيعية وماسكات للعناية بالبشرة والشعر، ونحن اليوم سوف نتعرف سويًا على كيفية الاستعانة بالكوكاكولا للشعر الخشن والمجعد.

سر رهيب لشعر كالحرير افردي شعرك المجعد

تعرفي معنا عن المكونات والخطوات المتبعة من أجل فرد الشعر الخشن والمجعد والتي تتمثل في الآتي:ـ

المكونات:ـ

إناء فارغ.

عبوتين من الكوكاكولا وهذا بالنسبة للشعر الطويل أما بالنسبة للشعر القصير فلا يحتاج سوى عبوة واحدة.

منشفة للشعر.

خطوات الاستخدام.

في البداية وقبل البدء في أي شيء يتم شطف الشعر وتنظيفه، ومن ثم نقوم بعكس الشعر للأمام للوجه.

وننزل الرأس بداخل وعاء ويتم سكب الكوكاكولا على الشعر تدريجيًا وتوزع على الشعر بالتساوي.

مع التركيز عند شطف الشعر بالكوكاكولا الابتعاد عن العين والبشرة حتى لا تتأذى.

الابتعاد عن العين والبشرة حتى لا تتأذى. تترك الكوكاكولا على الشعر لوقت طويل لمدة ثلاث ساعات ومن ثم يتم شطف الشعر بالماء بشكل جيد.

يجب الحرص على عدم استخدام أي منتجات خاصة بتصفيف الشعر إضافية ومن الممكن تجفيف الشعر المصفف أو يترك بالهواء حتى أن يجف تمامًا.

فرد الشعر المجعد بالكوكاكولا وماء الورد

يتم إحضار عبوة من الكوكاكولا وكمية مناسبة من ماء الورد، يتم مزج المكونات معًا ومن ثم نستخدم الخليط لتدليك الشعر بالكامل من الجذور وصولًا للأطراف، بعد ذلك يتم القيام بلف الشعر بشكل جيد، ويجب ارتداء غطاء الشعر ويترك لمدة ساعتين، وبعد انتهاء المدة يتم غسل الشعر بالماء والشامبو بشكل جيد.

فرد الشعر بالكوكاكولا والنشا

يتم وضع كوب من الكوكاكولا بإناء يتم وضعه على النار ويضاف له ملعقة من النشا ويترك على النار حتى أن يغلي بشكل جيد ويكون ذات قوام كريمي، يرفع من على النار ويترك جانبًا حتى أن يبرد تمامًا ومن ثم يتم إضافة ملعقة من الزبادي وتقلب المكونات معًا بطريقة جيدة، يضاف للخليط ملعقة من زيت الزيتون أو زيت الخروع لإطالة الشعر، ويتم تدليك الشعر وفروة الرأس بالخليط من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة ساعة ومن ثم يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيك، ويترك لمدة ساعة ومن ثم يشطف الشعر.