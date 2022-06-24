قرص واحد من الصيدلية وقولى وداعا للصراصير والناموس والنمل نهائيا في دقيقتين هيقضى على جميع الحشرات الطائرة والزاحفة

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قرص واحد من الصيدلية وقولى وداعا للصراصير ، تكثر وجود الحشرات في فصل الصيف بدرجة كبيرة تسبب الإزعاج لأنها تزداد عن المعدل الطبيعي، وقد يرجع ذلك لارتفاع درجات الحرارة، ومن أكثر الأمور التي تسبب الإحراج لكل ربة منزل وتبحث دائمًا عن حلول نهائية للقضاء على كافة أنواع الحشرات، وهذا يجعل كافة الأشخاص يشعرون بالإزعاج، كما أنها في الغالب تصدر من خلال البالوعات حتى أن تبحث عن غذائها من بواقي الطعام، ولكن ربات البيوت دائمًا يبحثون عن المبيدات الحشرية ولكنها ليست الحل الأمثل، ونحن اليوم سوف نتعرف عن بعض الطرق المتبعة من أجل التخلص من كافة أنواع الحشرات.
قرص واحد من الصيدلية وقولى وداعا للصراصير
أقراص كيتو للتخلص من الحشرات
تعد ذلك الأقراص من أفضل الحلول المثالية السريعة في القضاء على الحشرات وقد يرجع ذلك لتأثيرها الفعال على كافة أنواع الحشرات، كما أنها لا يوجد لها أضرار على الصحة ولكن يكون لها طريقة جيدة للاستخدام ويجب التعرف عليها حتى أن تسطيع من استخدامها التي تتم كالآتي:ـ
- من خلال وضع قرص بالجهاز الكهربائي وتشغيله.
- سوف يسخن الجهاز وبالتالي تسخن الأقراص وتصدر رائحة ستنشقها الحشرات وتنفر منها هاربة.
- تتمكن من التخلص بكافة أنواع الحشرات.
الطريقة الثانية
نقوم بإشعال طرف القرص حتى يصدر منه الرائحة مثل أعواد البخور وتوضع في أماكن تكون الحشرات.
طرق طبيعية للتخلص من الحشرات
- استخدام المواد العضوية منها الثوم والبصل والفلفل والصابون وكذلك الصابون والملح وغيرها من المواد، ومن الممكن أيضًا استخدام ماء الشعير للقضاء على الرخويات النمل والديدان والقوارض وجميع أنواع الحشرات.
- استخدام الأعشاب الطبيعية لتقليل تواجد الحشرات في المنزل، والتي تتمثل في أكليل الجبل والنعناع، ويفضل القيام بتعليقها بمكان قريب من تواجد الحشرات المتنوعة.
- يتم استخدام الكثير من الزيوت بهدف قتل والتخلص من الحشرات أو القيام بطردها من المنزل حيث من الممكن أن تكون وسيلة رائعة للتخلص من الحشرات وتتمثل في زيت شجرة الشاي أو زيت الافندر وزيت النعناع، حيث أنها تحتوي على خواص طاردة للحشرات كما أنها آمنة تمامًا على الإنسان، ويتم القيام باستخدامها عن طريق وضع عدة قطرات من الزيوت العطرية بزجاجة رزاز ويضاف لها 57 جرام من الماء والخل الأبيض ونرش بالخليط مكان تواجد الحشرات.
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