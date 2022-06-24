انت الان تتابع خبر رابط التقديم على المنح الجامعية لطلاب الثانوية.. الحقوه قبل ما يقفل غداً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن انتهاء الوقت المحدد للتقديم في المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساعات قليلة، وهي التي تعمل على تنفيذها الجامعة الامريكية في القاهرة بالإشتراك مع نيوتن للخدمات التعليمية.

رابط التقديم على المنح الجامعية لطلاب الثانوية

ويستطيع من يريد التسجيل في المنح الجامعية المقدمة من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من خلال النقر هنا، وهذا يكون قبل انتهاء فترة التقديم، حيث أنه يتم إغلاق باب التقديم غداً الجمعة 24 يونيو 2022.

شروط التقديم في المنحة