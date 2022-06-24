انت الان تتابع خبر رابط التقديم على المنح الجامعية لطلاب الثانوية.. الحقوه قبل ما يقفل غداً والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن انتهاء الوقت المحدد للتقديم في المنح الجامعية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ساعات قليلة، وهي التي تعمل على تنفيذها الجامعة الامريكية في القاهرة بالإشتراك مع نيوتن للخدمات التعليمية.
رابط التقديم على المنح الجامعية لطلاب الثانوية
ويستطيع من يريد التسجيل في المنح الجامعية المقدمة من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من خلال النقر هنا، وهذا يكون قبل انتهاء فترة التقديم، حيث أنه يتم إغلاق باب التقديم غداً الجمعة 24 يونيو 2022.
شروط التقديم في المنحة
- تقبل المنحة طلاب شعبة علمي رياضة وعلمي علوم فقط.
- تقبل طلاب الشعبة الأدبية من ذوي الإعاقة.
- الدراسة في كل الأقسام بالإنجليزي وبنظام الساعات المعتمدة.
- القرار النهائي في توزيع الطلاب يتم إتخاذه على حسب التخصصات في الجامعات وفقاً للعديد من القواعد.
- البدء في اختيار الطلاب في المنحة ومن ضمنها معايير التنسيق الخاصة بالجامعة والأماكن المتوفرة في كل جامعة من الجامعات الشريكة.
- لابد أن يكون مصري الجنسية.
- لابد أن يكون الطالب مقيد داخل واحدة من المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية طوال سنوات المرحلة الثانوية.
- ان يكون لديه شخصية ذات صفات قيادية.