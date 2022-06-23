شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات من 20 وحتي 70 % لمدة 3 أيام ألحق الخصم بسرعة

عروض بنده اليوم يكون المتجر الخاص بهايبر بنده من أكبر المتاجر المفضلة والرائعة التي تعمل على تشغيل الكثير من المراكز المتخصصة بالتوزيعات الرئيسية التي وصل عددها حوالي أربعة متواجدين بالمملكة العربية السعودية عند تواجد الكثير من الشحنات التي وصل عددها حوالي 600 شاحنة من أجل توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية والتي كان العدد الخاص بهم نحو سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، حيث يزور السوق كل سنة نحو مائة وعشرون مليون زبون لكي يشتروا كل ما يريدونه.

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شركة بنده تكون من الشركات الكبيرة والرائعة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية التي تعتبر المقر الأساسي الخاص بها، كما أن الشركة من ضمن السلاسل التي تختص بمتاجر التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط، وأيضًا مع تواجد أكبر السلاسل التي تختص في متاجر التجزئة بالسعودية، وكذلك يتواجد الكثير من المتاجر التي وصل عددها نحو مائتي متجر يكونوا متواجدين في عدد 44 مدينة، وكذلك فإن سوق بنده يكون من ضمن الشركات التي قامت بتشغيل عدد فرعين بالمتاجر وهم السوبر ماركت والهايبر ماركت.

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