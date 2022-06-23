نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الجبارة على الشاشات وماكينة الاسبريسو والأجهزة الكهربائية تصل ل 60% في المقال التالي
عروض اكسترا اليوم شركة اكسترا تكون من إحدى الشركات المتخصصة بالتجزئة في الأجهزة الإلكترونية والمنزلية معها أجهزة الإتصالات، حيث أن الشركة تعتبر من ضمن الشركات التي تم بنائها بالمملكة العربية السعودية سنة 2003 والتي كانت عن طريق الشركة المتحدة التي تختص بالإلكترونيات، وأيضًا فإن الشركة تعتبر من الشركات المتخصصة في تسويق الأجهزة الإلكترونية وكذلك الأجهزة المنزلية فعلى سبيل المثال، الكاميرات ومنتجات العناية الشخصية والثلاجات وشاشات التليفزيون والمكيفات وغير ذلك من المنتجات.
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عروض اكسترا الأسبوعية
تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات المتخصصة في بيع الكثير من الإلكترونيات المتواجدة بها حتى تكون بالسعر القليل الذي يقوم الكثير من الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بالبحث عنه، حيث أن شركة اكسترا تكون من إحدى الشركات التي تمتلك نحو اثنان وأربعون فرع يتم تواجدهم في السعودية مع تواجد عدد اثنان فرعًا في البحرين وعمان، لذلك فإن شركة اكسترا تكون من الشركات الكبيرة التي قدمت ووفرت الخصومات والعروض الكبيرة والقوية.
خصومات اكسترا
- صانعة الإسبرسو من النوع كلاس برو سعة 2.7 لتر 20 بار يكون سعرها 2199 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع سامسونج حجم 65 بوصة الذكية عالية الدقة يكون سعرها 7999 بدلًا من 16999 ريال سعودي.
- هاتف من النوع شاومي ريد مي نوت 10 أس سعة 128 جيجا بايت باللون الأزرق يكون بسعر 759 بدلًا من 949 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع ال جي عالية الدقة الذكية حجم 65 بوصة تكون بسعر 3299 بدلًا من 6499 ريال سعودي.
- هاتف من النوع فيفو واي 21 سعة 64 جيجابايت 4 جي رام 2021 باللون الأزرق تكون بسعر 669 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- شاشة الكمبيوتر المنحنية من النوع سامسونج فائقة الدقة حجم 32 بوصة باللون الأسود يكون سعرها 2189 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 85 بوصة اندرويد 11 عالية الدقة تكون بسعر 6499 بدلًا من 10999 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 70 بوصة عالية الدقة تدعم الأندرويد تكون بسعر 2999 بدلًا من 4999 ريال سعودي.
- شاشة الألعاب من النوع إتش بي حجم 27 بوصة فائقة الدقة باللون الأسود تكون بسعر 1199 ريال سعودي.
- آبل آيربودز مع غطاء الشحن اللاسلكي من الجيل الثالث باللون الأبيض تكون بسعر 749 بدلًا من 849 ريال سعودي.
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