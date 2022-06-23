انت الان تتابع خبر حفظ الخبز في الفريزر تسبب الإصابة بالسرطان .. هاني الناظر يجيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الدكتور هاني الناظر، منشور على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك، وكشف حقيقة حفظ الخبز في الفريزر تسبب الإصابة بالسرطان، وهي الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات السوشيال مديديا.

حفظ الخبز في الفريزر لا يسبب الإصابة بالسرطان:

ونفى الدكتور هاني الناظر، ما تم تداوله بشأن وجود مخاطر حفظ الخبز داخل أكياس بلاستيكية بالفريزر، وأكد أنه لا علاقة لهذه الطريقة بحفظ الخبز في الإصابة بالسرطان، وهي التي أثيرت الكثير من الجدل بين المواطنين الساعات الماضية.

وقال تصدقوا الإشاعات المنتشرة على السوشيال ميديا هذه الأيام، بخصوص حفظ الخبز في الثلاجات، علميا وبمنتهى الوضوح، تجميد الخبز وحفظه في الفريزر لا يسبب الإصابة بالسرطان، كما أن حفظه في أكياس بلاستيكية داخل الفريزر لا خطورة منه على الإطلاق.

وأكد أنه لا صحة لتسرب مادة الديوكسين من البلاستيك للخبز عند حفظه في الفريزر، لأن هذه المادة تتسرب عند الحرارة العالية وليست المنخفضة، اطمئنوا تماما، لا خوف من حفظ الخبز مجمد في أكياس بلاستيك في الفريزر.