من هي شبيهة دلال عبد العزيز التي أثارت الجدل مؤخرا

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رياض - احمد صلاح - أثارت “دينا عبد العاطي” أو من عرفت باسم شبيهة دلال عبد العزيز حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعد قيامها بنشر فيديو لها وهي تتحدث عن العقل الباطن، وقد لاحظ الكثيرون وجود شبه كبير بينها وبين الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

شبيهة دلال عبد العزيز تحدث حالة من الدهشة بين المتابعين

على الرغم من أن دينا عبد العاطي كانت تتحدث خلال مقطع الفيديو عن موضوع علمي بحت، ولكن وجدت العديد من متابعيها تركوا هذا الحديث وتوجهوا لإلقاء الضوء على وجود شبه كبير بينها وبين الفنانة القدير دلال عبد العزيز رحمها الله، وقد كان تعليق الجمهور كالتالي: “أنا افتكرته فيديو لدلال عبد العزيز ربنا يرحمها”، “بسم الله الرحمن الرحيم أنا اتخضيت أصلا والله افتكرتها دلال عبد العزيز الله يرحمها”، مين حضرتك يعني دي مش دلال عبد العزيز”.

رد شبيهة دلال عبد العزيز على المتابعين

وقد جاء رد دينا عبد العاطي حول هذا الجدل الذي اثير مؤخرًا قائلة: “وحياة ربنا أبدًا ومعرفش إزاي حصل كده، وليا فيديوهات تانية على الصفحة محدش علق التعليق ده غير على الفيديو ده… سبحان الله”.

من هي شبيهة دلال عبد العزيز؟

دينا عبد العاطي، أو من عرفت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي باسم شبيهة دلال عبد العزيز، هي مدبة عقل، أو Mindset Coach، ويتابعها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يقرب من 10 آلاف متابع، وكثيرًا ما تقوم بمشاركة العديد من مقاطع الفيديو التي تتحدث فيها عن العقل.