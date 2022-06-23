نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الجديدة بنصف السعر على جميع السلع في المقال التالي

بنصف الثمن يمكنك الحصول على مئات الأصناف المعروضة ضمن عروض هايبر بنده، فلمدة أسبوع كامل يمكنك الاستفادة بخصم نسبة خمسين بالمائة من أسعار العديد من المنتجات، اشتري المنظفات المختلفة الخاصة بتنظيف الأسطح والأواني والملابس، وكذلك منتجات الاعتناء بالشعر والبشرة المخصصة للكبار والأطفال بأسعار تنافسية، من بين عروض بنده أيضاً توجد الأجهزة الإلكترونية، الجوالات، ومستلزمات المنزل، كما يمكنك شراء مقاضيك اليومية والأسبوعية من المواد المعلبة والأغذية الطازجة والمجمدة أيضاً بأسعار مخفضة، وفيما يلي بعض من العروض المتاحة داخل مجلة عروض بنده لهذا الأسبوع. عروض هايبر بنده كونتري كورن فليكس نستله وزن العبوة 500 جرام احصل عليها بسعر 14.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

كيس أرز بسمتي أبيض وزن عشرة كيلو جرام تاج الهند سعر الكيس 62.95 ريال بدلاً من 81.95 ريال.

أعدي أشهى وصفات الكبسة العربية والأكلات المختلفة باستعمال أرز مزة بسمتي الشعلان، وزن الكيس خمسة كيلو جرام بسعر 29.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية ساديا كيس وزن كيلو جرام مجمد بسعر 25.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

احصل على كيس وزن 2 كيلو جرام من صدور دجاج طرية بنده مقابل 46.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال. عروض بنده اشتري عبوة 400 مل واحصل على الثانية مجاناً من لوشن اللون الموحد والصحي فازلين، مقابل 35.95 ريال بدلاً من 71.90 ريال.

احصل على العبوة الثانية مجاناً عند شراء عبوة من رول أون مزيل العرق دوف 50 مل مقابل 24.95 ريال بدلاً من 49.90 ريال.

اشتري واقي الشمس اليومي التحكم باللمعان لوريال عبوة 50 مل بسعر 41.95 ريال بدلاً من 45.95 ريال.

شامبو بانتين 600 مل بسعر 16.95 ريال للحبة بدلاً من 26.95 ريال.

اشتري عبوتين من سائل غسيل الصحون جينتو بالليمون عبوة لتر واحصل على عبوتين مجاناً مقابل 20 ريال بدلاً من 55.80 ريال سعودي. panda offers كريمة البندق والكاكاو من بنده وزن الحبة 750 جرام احصل على حبتين مقابل 29.95 ريال بدلاً من 59.90 ريال.



زيت زيتون بكر ممتاز بنده سعر العبوة 51.95 ريال بدلاً من 69.95 ريال.

خضار بنده مجمد أكياس وزن الكيس 800 جرام مقابل 6.95 ريال للحبة بدلاً من 11.95 ريال.

احصل على حبتان من شرائح جبن شيدر بنده وزن 200 جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 17 ريال. عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الجديدة بنصف السعر على جميع السلع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده الجديدة بنصف السعر على جميع السلع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.