شوف أقوى عروض نصف السعر من لولو هايبر على السلع الغذائية المميزة لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر المميزة تقدم لكل متسوقيها وعملائها المختلفين مفاجأة مذهلة على مختلف الأصناف والمنتجات المهمة. حيث أعلنت متاجر لولو هايبر المميزة عن أفضل العروض والخصومات حيث أعلنت عن تخفيضات نصف السعر على مختلف السلع الغذائية الهامة والمميزة مثل اللحوم والأسماك التي لا غنى عنها في أي مائدة حيث يحتوي كلاً منهما على البروتين وأوميجا 3 وغيرها الكثير من الفوائد الهامة، والمنتجات الأخرى لا تفوت العرض المميز. أقوى عروض نصف السعر من لولو هايبر على السلع الغذائية المختلفة اشتري طماطم سوريا للكيلو، بسعر 2.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال سعودي، ووفر 5 ريال. احصل على خصم 11.50 ريال على أرز بسمتي أبيض من الشعلان، وزن الكيس 10 كيلو، بسعر 64.95 ريال بدلاً من 76.45 ريال سعودي. خصم 10 ريال على جبنة موزاريلا دانماركية ( الثلاث بقرات)، للكيلو مقابل 28.50 ريال بدلاً من 28.50 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر على الخضراوات والفواكه خصم 2.25 ريال على جوز هند طرية فيتنام، للحبة بسعر 7.5 ريال بدلاً من 9.75 ريال سعودي. خصم 5 ريال على ماندرين نوفا جنوب أفريقيا، سعر الكيلو 5.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال سعودي.

متوفر بامية صغيرة السعودية، وزن 400 جم، للعلبة بسعر 5.95 ريال بدلاً من 13.25 ريال سعودي. LULU Hyper Offers على اللحوم والخضراوات احصل على خصم 24.05 ريال على شرائح سمك الكنعد كبيرة، للكيلو بسعر 72.90 ريال بدلاً من 96.95 ريال سعودي.

متوفر روبيان مزارع طازج 80/100 كيلو، بسعر 21.90 ريال بدلاً من 28.95 ريال سعودي. خصم 240 ريال على لحم نعيمي أنثى الخروف كامل سعودي، بوزن من 18 إلى 22 كيلو، بسعر 659 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي.

خصم 18.10 ريال على لحم بقري تندرلوين نيوزيلاندي المنشأ كامل. للكيلو بسعر 119.90 ريال بدلاً من 138 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض نصف السعر من لولو هايبر على السلع الغذائية المميزة لا تفوتها LULU - ثقفني

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