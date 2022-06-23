نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف حرق أسعار هايبر بنده الإسبوعية على الأجهزة الكهربائية والهواتف خصومات نصف الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرق أسعار عروض هايبر بنده الإسبوعية على الأجهزة الكهربائية والهواتف خصومات نصف الثمن، يتوفر مكواة بخار عامودية تيفال بسعر 449 ريال بدلا من 599 ريال خصم 25%، يتوفر مبرد هواء جيباس بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال خصم 34%، تتوفر مكواة بخار تيفال 2500 وات بسعر 189 ريال بدلا من 249 ريال خصم 24%، يتوفر موزع مياة كي اون ضمن عرض حصري للاعضاء بسعر 299 ريال بدلا من 509 ريال خصم 41% ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو.

عروض هايبر بنده الإسبوعية نصف الثمن

تتوفر قلاية كولين سعة 2 لتر بسعر 169 ريال بدلا من 265 ريال خصم 36%، تتوفر ضمن خصومات الأجهزة الكهربائية نصف الثمن محضرة طعام 2 في 1 فيليبس بسعر 199 ريال بدلا من 395 ريال خصم 50%، تتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو ثلاجة باب واحد جيباس سعة 110 لتر بسعر 659 ريال بدلا من 789 ريال خصم 17%، يتوفر فريزر جيباس سعة 170 لتر بسعر 759 ريال بدلا من 1149 ريال خصم 34%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر خلاط يدوي مولنيكس بسعر 139 ريال بدلا من 179 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو عجانة جيباس بسعر 339 ريال بدلا من 499 ريال خصم 32%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده مكنسة فيليبس 1800 واط بسعر 299 ريال بدلا من 339 ريال خصم 12%، يتوفر خلاط مع مطحنتين أرأيت ابيض و رمادي بسعر 99 ريال بدلا من 165 ريال خصم 40%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف اونور اكس 8 سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام، ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو كاميرا أمامية 16 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 64 جيجا بكسيل بسعر 899 ريال بدلا من 949 ريال خصم 6%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونج جالاكسي A53 يدعم شبكة الجيل الخامس سعة 256 جيجا بايت و 8 جيجا رام بسعر 1699 ريال بدلا من 1799 ريال خصم 6%.

يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونج A52S كاميرا أمامية 32 ميجا بكسيل و أربعة كاميرات خلفية 64 ميجا بكسيل يدعم شبكة الجيل الخامس بسعر 1299 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 22%، يتوفر هاتف اونور اكس 7 سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام كاميرا من الأمام 8 و خلفية رباعية 48 ميجا بكسيل بسعر 679 ريال بدلا من 699 ريال، كما يتوفر سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1499 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 12%، ضمن عروض هايبر بنده الإسبوعية لشهر يونيو.