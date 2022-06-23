انت الان تتابع خبر ماذا يقول حجم اليد عن شخصيتك وأسرارها؟.. صدمة لأصحاب الأيدي الصغيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن أن يشير حجم يديك إلى أشياء كثيرة في شخصيتك وهذا ما سنعرضه لكم في هذه المقالة . ولكن لكي تتعرف أكثر تحتاج إلي القياس الصحيح لحجم اليدين من خلال وضع الإبهام علي مرفقك ومد يديك وفي حالة عدم القدرة علي الوصول إلي المعصم بسهولة، فهذا يعني أن لديك يد صغيرة . من ناحية أخري إذا كنت قادر علي القيام بذلك بسهولة يدل علي أن لديك يد كبيرة الحجم:

*الصفات الشخصية لأصحاب الأيدي الصغيرة :

هؤلاء الأشخاص عرضة لاتخاذ المزيد من القرارات التي توجد في مخاطرة ومغامرة. لأنهم يتمتعوا بروح المغامرة . وإذا كان لديدك يد صغيرة غالباً ما تكون لديك علاقات دراماتيكية . عندما تواجه مشكلات في حياتك تحاول حلها بطريقة منطقية بمنهج مباشر وصحيح .

*الصفات الشخصية لأصحاب الأيدي الكبيرة:

أما هؤلاء الأشخاص فكثيراً ما يركزوا علي التفاصيل الصغيرة وهذا يؤدي إلي تأخر بعض الأمور في حياتهم . . فإذا كان لديك يد كبيرة غالباً ما تكون أكثر حساسية. غالباً ما تكون شخص مندفع ولديك مبالغة في رد الفعل .