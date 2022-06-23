شوف عروض وخصومات العثيم اليوم حتى 60% لمدة 3 أيام فقط سارع واغتنم الفرصة

عروض وخصومات العثيم اليوم حتى 60% لمدة 3 أيام فقط، تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية مجموعة متنوعة من العروض تحت شعار “من الأخر يابلاش” بنسبة خصم متفاوتة على العديد من المنتجات مابين مواد غذائية وأدوات مطبخ وأجهزة إلكترونية ومنتجات عناية بالشعر والبشرة والتجهيزات المنزلية، فترة العرض تبدأ من اليوم الخميس 23 يونيو وحتى يوم السبت الموافق25 يونيو 2022 أو حتى نفاذ الكمية، لمتابعة أقوى العروض يمكن زيارة فروع العثيم المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، أو تصفح البروشور الخاص بعروض العثيم “عروض الويكند” أونلاين من خلال الجوال.

عروض وخصومات العثيم اليوم حتى 60% لمدة 3 أيام فقط على المواد الغذائية

ضمن جهود العثيم المستمرة نحو التطوير والتجديد لتلبية احتياجات عملائها بتوفير جميع مستلزمات المنزل، تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض المميزة في نهاية كل اسبوع بالإضافة إلى العروض الأسبوعية على الكثير من المنتجات بأسعار مخفضة، وفيما يلى نعرض بعض من أهم هذه العروض:

صندوق تين بسعر 14.95 بدلاً من 18.95 ريال سعودي، سعر كيلو الموز الطازج 3.45 ريال سعودي.

لمحبى لحم الغنم هناك عرض مميز جدا على سعر كيلو سواكني بالعظم 47.95 بدلاً من 59.95 ريال سعودي.

تقدم أسواق العثيم عرض حصري ومميز، شيكولاته جلاكسي جواهر وزن 900جرام بسعر 49.95 بدلاً من 88.95 ريال سعودي.

عرض العثيم اليوم على الآيس كريم حيث مع قدوم فصل الصيف تزداد حركة الشراء على المشروبات والمأكولات المثلجة، آيس كريم كون زون فانيلا 1لتر بسعر 17.95 بدلاً من 36.95 ريال سعودي.

على الآيس كريم حيث مع قدوم فصل الصيف تزداد حركة الشراء على المشروبات والمأكولات المثلجة، آيس كريم كون زون فانيلا 1لتر بسعر 17.95 بدلاً من 36.95 ريال سعودي. كيلو لبنة فيرست تشويز بسعر 16.50 بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

أقوى العروض على التجهيزات المنزلية للعرائس وربات المنازل

نعرض لكم بعض من أقوى عروض العثيم الحصرية بتخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية وكذلك مستلزمات المطبخ التى لاغنى عنها بالمنزل: