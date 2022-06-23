شوف أجدد عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأدوات المنزلية

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عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى الخصومات في مهرجان عروض بنصف السعر، والذي لم يقتصر فقط على قسم الأدوات المنزلية المتنوعة والتي سوف نتناولها بالتفصيل من خلال هذا المقال، كما قد سبق وعرضنا لكم أهم عروض قسم السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية لهذا الأسبوع، والذي يبدأ من يوم 22 يونيو وحتى يوم 28 من نفس الشهر، وذلك من خلال جميع فروع شركة لولو ماركت ولولو هايبر ماركت المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة. أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأدوات المنزلية: قدر ضغط استانلس ستيل من كوركماز سعة 15 لتر بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 364 ريال.

طقم أواني من شيفلاين عبارة عن مجموعة مكونة من 10 قطع بسعر 319 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

كوركماز طقم أواني طهي ستانلس ستيل مكون من مجموعة ست قطع بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال.

وعرض خاص على برستيج طقم أوانب طهي غير لاصقة مكون من مجموعة 7 قطع بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 279 ريال. علب تخزين طعام متنوعة من لومينارك بسعر 6 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال.

أوعية حافظة للحرارة من شيفلاين طقم مكون من مجموعة ثلاث قطع بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

تشيلو مجموعة طقم عشاء مكون من 38 قطعة متنوعة بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 239 ريال.

عرض قوي على السيف ترمس حفظ السوائل سعة واحد لتر بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال. عروض أدوات منزلية متنوعة أخرى: موقد حراري من أيكون شعلتين بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

عرض 2*1 من أيكون على فرن ومحمصة توست كهربائية سعة 12 لتر بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال.

أيكون فرن حراري زجاجي سعة 27 لتر بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال.

يونيفرسال مقلاة مع غلاية البيض بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 69 ريال.

عصارة متعددة الوظائف بالإضافة إلى خلاط 5*1 فقط بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

خلاط يدوي من أيكون بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 76 ريال. بلاك آند ديكر جلاحة زاوية بمفتاح منزلق بقوة 650 واط بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

ستريت لاين لوح كي شبكي بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 155 ريال.

ستريت لاين مجفف ملابس مقاس 18 متر بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال. عمر شويل - جدة أجدد عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأدوات المنزلية - ثقفني

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