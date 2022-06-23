نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات بنده بمناسبة عيد الأضحى المبارك تصل إلى 70% عروض لا تفوتك في المقال التالي
عروض بنده السعودية، شركة بنده تكون من ضمن الشركات التي استطاعت تقديم الكثير من المنتجات والأصناف التي وصلت حوالي أربعمائة منتج من الأصناف التي تخص العلامات التجارية في الهايبر وهذا حتى يتم خدمة العديد من العملاء، وكذلك تعتبر شركة بنده من ضمن المتاجر التي تخص التجزئة الموثوق بها في العديد من المنتجات الغذائية والغير غذائية، حيث يعمل في تلك الشركة الكثير من العمال من أجل تلبية كل مستلزمات الزبائن الذين وصل عددهم نحو عشرون ألف عامل يعملون بكل مهارة وإتقان، حتى ينجزوا كافة المهمات في مدة صغيرة لتحسين جودة العمل باستمرار لتوفير أكبر وأقوى العروض والخصومات.
عروض بنده السعودية
تكون شركة بنده من إحدى الشركات التي تقوم بعرض ومنح الخصومات والعروض الكبيرة والمذهلة المتواجدة في كافة الفروع بالمملكة العربية السعودية التي تتواجد على كل السلع الغذائية التي يحتاج لها كل شخص في المملكة العربية السعودية ومن إحدى هذه المنتجات هي، الدجاج واللحوم بكل أنواعهما مع الأجبان والألبان والخضروات وغير ذلك، كما يتوافر في الهايبر الكثير من العروض والتخفيضات المذهلة على جميع المنتجات في السوق، وأيضًا فإن الهايبر يكون من ضمن الشركات والأسواق المتميزة والرائعة التي وفرت الخصومات الكبيرة المناسبة مع كل فرد بالمملكة.
تخفيضات بنده اليوم
- زيت الزيتون الطبخ من النوع نادك مقدار 1.5 لتر يكون بسعر 19.95 بدلًا من 35.95 ريال سعودي.
- التونا الخفيفة المفتتة بالزيت النباتي من النوع ألوها عدد 3 حبات مقدار 165 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 2 + 2 من الشوفان الأبيض من النوع كويكر مقدار 500 جرام يكون بسعر 21.50 بدلًا من 43 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الأرز المزة البسمتي أبو كأس يكون بسعر 27.95 بدلًا من 42.50 ريال سعودي.
- 4 حبات من الدجاج نوعه ساديا مقدار 1000 جرام يكون بسعر 69.95 بدلًا من 79.80 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الكورن فليكس نوعه كلوقز يكون بسعر 19.95 بدلًا من 40.95 ريال سعودي.
- الطحين الفاخر من النوع البيكر مقدار كيلو جرام عدد 4 حبات يكون سعرها 10.95 بدلًا من 21 ريال سعودي.
- 10 * 180 منديل من مناديل الوجه العبوة إعادة التعبئة من النوع سيتي يكون بسعر 17.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- 4.5 كيلو جرام من مسحوق الغسيل نوعه تايد المركز يكون بسعر 36.95 بدلًا من 74.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من صدور الدجاج الطرية من النوع بنده يكون بسعر 23.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
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