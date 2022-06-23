نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الإسبوعية خصم نصف السعر على الجوالات و الشاشات الإسبوع الأخير من يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الإسبوعية خصم نصف السعر على الجوالات و الشاشات الإسبوع الأخير من يونيو، نقدم لكم اليوم مجموعة مذهلة على الهواتف و شاشات التلفزيون من مختلف الأنواع، حيث يتوفر تلفزيون سوني حجم 75 بوصة يدعم تقنية 4K الترا اتش دي DLED اندرويد باللون الاسود بسعر 5499 ريال بدلا من 7299 ريال خصم 24%، توفير 1800 ريال ويمكنك تقسيط المبلغ الي 255 ريال شهريا لمدة ثلاث سنوات ضمن عروض شهر يونيو مكتبة جرير.

عروض جرير الإسبوعية على الجوالات و الشاشات

يتوفر تلفزيون سامسونج Q70 حجم 65 بوصة يدعم تقنية 4K الترا اتش دي QLED سمارت تي في باللون الرمادي بسعر 4799 ريال بدلا من 7499 ريال خصم 36%، ضمن عروض جرير الإسبوعية توفير 2700 ريال مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 223 ريال شهريا، يتوفر ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير تلفزيون شاومي حجم 75 بوصة يدعم تقنية 4k الترا اتش دي QLED سمارت تي في باللون الفضي بسعر 5499 ريال بدلا من 7499 ريال خصم 26%، توفير 2000 ريال ويمكنك تقسيط المبلغ الي 255 ريال شهريا لمدة ثلاث سنوات.

عروض مكتبة جرير خصم نصف السعر

يتوفر تلفزيون ال جي حجم 55 بوصة يدعم تقنية 4K الترا اتش دي LED سمارت تي في باللون الاسود بسعر 2899 ريال بدلا من 4799 ريال خصم 40%، ضمن عروض الشاشات مكتبة جرير توفير 1900 ريال و24 شهر ضمان من الوكيل، يتوفر ضمن خصومات مكتبة جرير لشهر يونيو تلفزيون سامسونج 55 بوصة يدعم تقنية 4K الترا اتش دي QLED سمارت تي في باللون الاسود بسعر 3699 ريال بدلا من 5499 ريال خصم 32%، توفير 1800 ريال ويمكنك تقسيط المبلغ الي 172 ريال شهريا لمدة ثلاث سنوات.

عروض الهواتف مكتبة جرير

يتوفر شاومي GT سعة 256 جيجا بايت و 12 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس بسعر 2339 ريال بدلا من 2599 ريال خصم 10%، توفير 260 ريال بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 799 ريال، يتوفر ضمن عروض الجوالات مكتبة جرير هاتف هونر magic 4 برو سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام يدعم تقنية الجيل الخامس باللون الأزرق السماوي، ضمن عروض جرير الإسبوعية بسعر 3999 ريال بدلا من 4044 ريال، مع هدايا بقية 4044 ريال و إمكانية تقسيط المبلغ الي 186 ريال شهريا لمدة ثلاث سنوات.

عروض شهر يونيو مكتبة جرير

يتوفر هاتف ابل ايفون 12 سعة 128 جيجا بايت يدعم شبكة الجيل الخامس بسعر 2999 ريال بدلا من 3549 ريال خصم 15%، توفير 550 ريال مع ضمان 24 شهر من المصنع، يتوفر ضمن عروض الهواتف مكتبة جرير هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 3 سعة 256 جيجا بايت و 12 جيجا رام يدعم شبكة الجيل الخامس باللون الفضي بسعر 6199 ريال بدلا من 6799 ريال خصم 8%، توفير 600 ريال مع هدايا بقيمة 1099 ريال بالإضافة إلى إمكانية تقسيط المبلغ الي 287 ريال لمدة ثلاث سنوات ضمن عروض شهر يونيو مكتبة جرير.