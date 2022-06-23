شوف عروض وخصومات هايبر بنده على مدار الأسبوع

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يقدم هايبر بنده أقوى العروض والخصومات على العديد من المنتجات التي تلبي احتياجاتك واحتياجات أسرتك حيث يتواجد في بنده ماركت جميع مستلزمات الطهي من أواني وكؤوس وسكاكين ومعالق وغيرها كما يتواجد أيضا العديد من أنواع الأطعمة الجافة والمعلبة ذات الجودة العالية أيضا يتواجد في بنده ماركت أجهزة كهربائية متنوعة بأسعار مناسبة وتنافسية كل هذا وأكثر يمكنك إقتناؤه من هايبر بنده في العروض الأسبوعية. عروض بنده احصل على مسحوق غسيل تايد مركز الأصلي (7/ 6.25 كيلو) بسعر 49.95 ريال سعودي بدلا من 94.95 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء لحم خفيف بوتان (90 جرام) بسعر 11.95 ريال سعودي 3 حبات بدلا من 16.50 ريال سعودي.

إقتني أيضا تونة خفيفة قودي (185 جرام) بسعر 14.95 ريال سعودي 3 حبات بدلا من 25.50 ريال سعودي. تبضع مطهر ومنظف جينتو (3 لتر ) بسعر 10 ريال سعودي للحبة بدلا من 21.95 ريال سعودي.

كما بإمكانك شراء مطهر ديتول (2 لتر ) بسعر 34.95 ريال سعودي للحبة بدلا من 89.95 ريال سعودي.

تسوق سائل غسيل الصحون جينتو باليمون (1 لتر) بسعر 20 ريال سعودي 2 + 2 بدلا من 55.80 ريال سعودي. أقوى خصومات هايبر بنده إشتري مياه نستله (40 في 330 مل ) بسعر 14.95 ريال سعودي للكرتون بدلا من 21.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مياه نوفا (40 في 330 مل) بسعر 18.95 ريال سعودي للكرتون بدلا من 24.95 ريال سعودي.

تبضع أيضا مياه صفا (48 في 200 مل ) بسعر 18.95 ريال سعودي للحبة بدلا من 22.95 ريال سعودي. إقتني كونتري كورن فليكس نستله (500 جرام) بسعر 14.95 ريال سعودي للحبة بدلا من 21.95 ريال سعودي.

احصل على أرز بسمتي أبيض تاج الهند (10 كيلو) بسعر 62.95 ريال سعودي للكيس بدلا من 81.95 ريال سعودي.

كما بإستطاعتك شراء أرز مزة بسمتي الشعلان (5 كيلو) بسعر 29.95 ريال سعودي للكيس بدلا من 42.95 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده اشتري صدور دجاج طرية بنده (2 كيلو) بسعر 46.95 ريال سعودي للحبة بدلا من 59.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على صدور دجاج طرية ساديا (1 كيلو) بسعر 25.95 ريال سعودي للكيس بدلا من 34.95 ريال سعودي.

تبضع ايضا لوشن اللون المحدد والصحي فازلين (400 مل ) 1+1 بسعر 35.95 ريال سعودي بدلا من 71.90 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء رول أون مزيل العرق دوف (50 مل) 1+1 بسعر 24.95 ريال سعودي بدلا من 49.90 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات هايبر بنده على مدار الأسبوع - ثقفني

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