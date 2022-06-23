انت الان تتابع خبر شروط التحويل بين المعاهد الازهرية ومدارس التربية والتعليم.. أولياء الأمور عايزين يعرفوها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتأهب الازهر الشريف لفتح باب التحويل من المعاهد الازهرية إلى مدارس التربية والتعليم والعكس، وهي التي تستمر إلى شهر كامل، وبدأ جميع أولياء الأمور يبحثون عن الشروط الخاصة بالتحويل للتسهيل والتيسير عليهم.

شروط التحويل بين المعاهد الازهرية ومدارس التربية والتعليم والعكس