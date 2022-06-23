انت الان تتابع خبر شروط التحويل بين المعاهد الازهرية ومدارس التربية والتعليم.. أولياء الأمور عايزين يعرفوها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يتأهب الازهر الشريف لفتح باب التحويل من المعاهد الازهرية إلى مدارس التربية والتعليم والعكس، وهي التي تستمر إلى شهر كامل، وبدأ جميع أولياء الأمور يبحثون عن الشروط الخاصة بالتحويل للتسهيل والتيسير عليهم.
شروط التحويل بين المعاهد الازهرية ومدارس التربية والتعليم والعكس
- التحويل يبدأ من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي في المعاهد الازهرية، وأيضاً إلى الصفوف المناظرة في مدارس التربية والتعليم.
- شرط أساسي أن يتوافق سن قبول الطالب المحول مع سن القبول في المدرسة المحول إليها بالتعليم العام، وأيضاً في حالة قبوله ببداية المرحلة التي يتم التقديم بها في الازهر.
- يقوم ولي الامر الذي يريد أن يحول إلى الأزهر تقديم إفادة بسن القبول في المدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتم التأكد من تحقق شرط السن.
- غير مسموح بتحويل الطلاب الغير حاصلين على الشهادة الابتدائية وهم الذين تخطوا بنجاح مسابقة القبول في الصف الاول الإعدادي داخل المعاهد الازهرية إلى المدارس التابعة للتعليم.
- غير مصرح بتحويل طلاب الثانوية لخضوع التحاق الطلاب بالصف الاول الثانوي لجميع القواعد الخاص بقبول تخالف كل القواعد التي يتم العمل بها في الازهر.
- يبدأ الطالب المحول بتقديم موافقة من الجهة المحول لها على أن يتم السماح بالكثافة بالنقل.
- ضرورة الإلتزام بكل الشروط الخاصة بالكثافة للموافقة على طلب التحويل.