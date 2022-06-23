انت الان تتابع خبر مدارس WE للاتصالات والتكنولوجيا.. مميزاتها بدرب الطلاب وبتديهم مكافآت مالية وشغل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من أولياء الأمور حالياً عن المدارس البديلة للثانوية العامة وبشكل خاص بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ومن أبرزها مدارس WE للاتصالات والتكنولوجيا التي توفر فرص عمل مميزة للخريجين ومكافآت مالية وغيرها الكثير من المميزات.

توقيع اتفاقية بين المصرية للاتصالات والتعليم

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تشرف على الدراسة في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا، من خلال الموقع الإلكتروني، إن المدرسة تعتبر نتاج اتفاقية بين كلاً من وزارة التربىة والتعليم والمصرية للإتصالات، وجميع خريجي وطلاب المدرسة يحصلون على الكثير من المميزات، وهي سبب في تغيير نظرة العديد من أولياء الأمور للمدارس الصناعية.

مميزات مدارس WE للاتصالات والتكنولوجيا