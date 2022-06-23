انت الان تتابع خبر مدارس WE للاتصالات والتكنولوجيا.. مميزاتها بدرب الطلاب وبتديهم مكافآت مالية وشغل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من أولياء الأمور حالياً عن المدارس البديلة للثانوية العامة وبشكل خاص بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ومن أبرزها مدارس WE للاتصالات والتكنولوجيا التي توفر فرص عمل مميزة للخريجين ومكافآت مالية وغيرها الكثير من المميزات.
توقيع اتفاقية بين المصرية للاتصالات والتعليم
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تشرف على الدراسة في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا، من خلال الموقع الإلكتروني، إن المدرسة تعتبر نتاج اتفاقية بين كلاً من وزارة التربىة والتعليم والمصرية للإتصالات، وجميع خريجي وطلاب المدرسة يحصلون على الكثير من المميزات، وهي سبب في تغيير نظرة العديد من أولياء الأمور للمدارس الصناعية.
مميزات مدارس WE للاتصالات والتكنولوجيا
- تقدم مناهج الدراسة التي تم اعتمادها دولياً، وبشكل خاص تخصصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- يتم التدريب فيها بشكل مستمر ومجاني في المواقع الفنية، ويتوفر فيها وسائل المواصلات لتوصيل جميع الطلاب باستمرار، وايضاً الحصول على الكثير من الامتيازات الخاصة بالتدريب في معامل مجهزة ومحضرة بشكل حديث وتقنيات تكنولوجية وأجهزة متطورة.
- خريج مدرسة وي يحصل على شهادة معتمدة مصرية، ومن خلالها يعمل في المجالات الكثيرة، وتفتح مجال واسع في تكنولوجيا المعلومات والهندسة عندما يتخطي مجموعة الـ 80%.
- اختيار اوائل الخريجين للعمل في الشركات التي تهتم بهذا المجال.
- يوجد فيها مجموعة من أفضل الأطباء والمهندسين المتخصصين، والذين يذلون جهد كبير لتقديم أفضل معلومات مجانية للجميع.
- الطلاب يحصلون على مكافآت مالية خلال فترة التدريب العملي في شركات الشريك الصناعي.